Полиция эвакуировала вокзал в Страсбурге из-за сообщения о бомбе

Полиция оцепила вокзал в Страсбурге и эвакуировала оттуда всех людей из-за поступившего сообщения о бомбе. Об этом сообщил в четверг

информационный портал dna.fr со ссылкой на Национальную компанию железных дорог (SNCF)

По его данным, полиция начала эвакуацию после сообщение о бомбе поступило на номер, принадлежащий SNCF. Движение поездов парализовано. Полиция проводит поисковые работы в здании вокзала.

В своем «Твиттере» правоохранительные органы подтвердили информацию издания, призвав «не поддаваться панике». Как указывает SNCF на своих страницах в соцсетях, на вокзале был обнаружен бесхозный пакет.