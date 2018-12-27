Немецкая Люфтганза опровергла сообщения Шпигель о причастности авиакомпании к инциденту с самолетом канцлера Меркель

Немецкая Люфтганза опровергла сообщения журнала Шпигель о причастности авиакомпании к инциденту с самолетом канцлера Ангелы Меркель. Шпигель, ссылаясь на тайный доклад генерала Бундесвера, писал, что самолеты немецкого правительства проходят техническое обслуживание в гражданской авиакомпании Люфтганза. Лайнер, на котором летела Меркель, был реконструирован в 2009-ом году. Пилотом и производителям самолета не сообщили о новой цифровой системе связи. Из-за этого летчики не смогли правильно отреагировать на внезапный отказ части бортовой электроники.

В концерне в свою очередь заявили, что Люфтганза соблюдает все предписания авиационного права и обязательства в области документации, — передает ТАСС.