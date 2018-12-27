Работы художника находились в собрании Стенерсена, включающего в себя около 900 работ различных мастеров. С 1952 года некоторые картины из коллекции коллекции находились в комнатах общежитий и кафе студенческого городка Согн, так как собрание не имело своего музея до 90-х годов прошлого века.

В прошлом году музей Мунка, несущий ответственность за сохранность картин с 2010 года, сообщал лишь о 26 утерянных с тех пор работах. Однако из ревизии, которую провела газета «Дагбладет» следует, что на сегодняшний день по меньшей мере 47 картин, в том числе 6 графисеких работ Мунка, исчезли бесследно.

Директор музея Стейн Улаф Хенриксен не смог объяснить, почему пропажа работ великого норвежского художника не была зарегистрирована ранее.

Картины Мунка исчезали из музеев неоднократно. В 1988 году злоумышленники похитили картину «Вампир» из музея Мунка в Осло, в 1994 — легендарный «Крик» из Национальной галереи, а в 2004 менее известный вариант все того же «Крика» и «Мадонну». Во всех случаях похитители получили тюремные сроки, а полотна были возвращены в собрания, — сообщает ТАСС.

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