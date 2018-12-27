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23:03, 27 декабря 2018

Один из крупнейших в РФ форекс-дилеров Альпари хочет обжаловать решение ЦБ, который аннулировал у него лицензию

Об этом заявил официальный представитель компании Андрей Лобода. Ранее он сказал, что информация о лишении лицензии стала неожиданностью.

В Альпари пока не поступало сообщений от Банка России, поэтому компания продолжает обслуживать клиентов в соответствии с российскими законами.
Напомню, с сегодняшнего дня 5 форекс-дилеров, в том числе «Альпари», «Форекс Клуб» и «Телетрейд» не имеют права привлекать новых клиентов и должны в течение месяца прекратить обязательства перед уже имеющимися, — сообщил регулятор.

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