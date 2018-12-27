Цена нефти марки Brent упала уже более чем на 5% после роста на 9% в ночь на четверг
Цена нефти марки Brent упала уже более чем на 5% после роста на 9% в ночь на четверг, -свидетельствуют данные торгов. Баррель стоит сейчас чуть меньше 53 с половиной долларов. При этом. В ходе торгов цена падала ниже отметки в 53 доллара за баррель.
Цена легкой нефти на торгах в Нью-Йорке снизилась более, чем на 4%, баррель стоит чуть меньше 45 долларов.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 27 декабря 2018 | 23:09
..упала уже ... после роста...
--------------------------------------------
...чё та пыльный камлать совсем разучился....
kottigr1 27 декабря 2018 | 23:14
oneoretwo: Никто не сделал для НАТО больше чем Путин, никто не сделал для американской сланцевой нефти больше нежели ОПЕК...
danko1 27 декабря 2018 | 23:10
Упала цена- поднялась- потом опять упала. Качели.
Только у россиян цена на бензин в любом случае повышается, а доходы наглого вора Игоря Ивановича в любом случае растут, хотя Роснефть практически угробил.
piterjanis 27 декабря 2018 | 23:22
Всё пропало.