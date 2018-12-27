Правительство Германии хочет контролировать финансирование мечетей из-за рубежа
Правительство Германии хочет контролировать финансирование мечетей из-за рубежа. С этой целью планируется обязать государства Персидского залива согласовывать с МИД ФРГ выделение средств мечетям и религиозным объединениям, — пишет газета «Зюддойче цайтунг». Это необходимо Берлину для того, чтобы противодействовать фундаменталистским течениям на своей территории и не допустить радикализации беженцев, — отмечает издание.
Сейчас у властей у Германии нет достоверных данных об объемах финансовой поддержки мечетей из-за рубежа. Согласно оценкам, в одной только федеральной земле Северный Рейн Вестфалия она превышает миллион евро в год.
Комментарии4
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kottigr1 27 декабря 2018 | 22:38
Под Путина роет немчура.. Не зря Рамзан Кадыров намекнул, что на мечети Аллах деньги даёт..
pit_heap 27 декабря 2018 | 22:55
kottigr1: Представляете если бы такое в России требование властей озвучили?!Как вопили неполживые когда российские власти заявили, что хотят прозрачности финансовых потоков секты свидетелей Йеговы и сайентологов.
kottigr1 27 декабря 2018 | 22:57
pit_heap: Сколько мечетей построили в России свидетели Йеговы и сайентологи... ?
kuchumka 27 декабря 2018 | 23:00
Да правильно делают