Правительство Германии хочет контролировать финансирование мечетей из-за рубежа. С этой целью планируется обязать государства Персидского залива согласовывать с МИД ФРГ выделение средств мечетям и религиозным объединениям, — пишет газета «Зюддойче цайтунг». Это необходимо Берлину для того, чтобы противодействовать фундаменталистским течениям на своей территории и не допустить радикализации беженцев, — отмечает издание.

Сейчас у властей у Германии нет достоверных данных об объемах финансовой поддержки мечетей из-за рубежа. Согласно оценкам, в одной только федеральной земле Северный Рейн Вестфалия она превышает миллион евро в год.