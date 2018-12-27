В Вене два преступника напали на церковь. По последим данным, пострадали пятеро монахов. Нападавшие требовали у них деньги и ценные вещи. Монахов связали и удерживали их несколько часов, — об этом сообщает полиция. По данным местных СМИ, пострадало от 8 до 15 человек, в том числе прихожане. Задержать нападавших пока не удалось. Версию теракта полиция исключает.