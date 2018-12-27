В Вене два преступника напали на церковь
В Вене два преступника напали на церковь. По последим данным, пострадали пятеро монахов. Нападавшие требовали у них деньги и ценные вещи. Монахов связали и удерживали их несколько часов, — об этом сообщает полиция. По данным местных СМИ, пострадало от 8 до 15 человек, в том числе прихожане. Задержать нападавших пока не удалось. Версию теракта полиция исключает.
Комментарии8
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hastings 27 декабря 2018 | 22:35
Украинцы?
wild_division 27 декабря 2018 | 22:40
hastings: Россиянцы?
hastings 27 декабря 2018 | 22:42
wild_division: не похоже. Да и нас проверяют всегда тщательно при въезде в Европу.
pulalala 27 декабря 2018 | 22:52
wild_division:
Рассеяне ополоумели увидев столько санкционки.
Даже у МОНАХОВ!
Не выдержали нервы.
good_water 27 декабря 2018 | 23:11
wild_division:
Еврейцы?
ymnik29 27 декабря 2018 | 22:50
Как в Вене ? А как же Украина ?
good_water 27 декабря 2018 | 23:09
Это всё в порядке вещей
Там террористов больше чем у бомжа вшей!
oneoretwo 27 декабря 2018 | 23:13
...очередные петробошировцы по пьяне перепутали австрию с украиной, не иначе...