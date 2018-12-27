В Чувашии сотрудники ФСБ задержали директора предприятия «Биологические очистные сооружения»
В Чувашии сотрудники ФСБ задержали директора государственного унитарного предприятия «Биологические
очистные сооружения» Сергея Анисимова, — сообщает «Интерфакс». Официальная причина задержания не называется. По данным источника агентства, Анисимов может быть причастен к незаконному получению субсидий на несколько миллионов рублей. Задержание может быть связано с делом министра экономического развития Чувашии Владимиром Аврелькиным, который ранее был арестован.
На официальном сайте предприятия сообщается, что ГУП «Биологические очистные сооружения» является стратегическим предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность городов Чебоксары и Новочебоксарск.
Комментарии5
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kottigr1 27 декабря 2018 | 22:36
В Чувашии сотрудники ФСБ задержали директора предприятия «Биологические очистные сооружения»
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Наверное выдал секреты российского говна, судя по месту работы..
novyrusich 27 декабря 2018 | 22:40
kottigr1: Не просто выдал, а пер5едал ЦОРУ десятки тонн биологического материала россиян, из которого ЦРУ создаст биологическое оружие против россиян.
Об этом еще Путин голворил.
Поэтому и запретили вывозить этот материал из России.
kottigr1 27 декабря 2018 | 22:49
novyrusich: Есть ещё версия у российских чекистов, что директор предприятия «Биологические очистные сооружения», организовал перекачку газа, выделяемого при очистке отходов жизнидеятельности, в Украину, в обход газопроводной сети "Газпрома"...
cumbbadbandli1982 27 декабря 2018 | 22:55
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oneoretwo 27 декабря 2018 | 23:06
...контрразведка и говносливщик.... впечатляет....