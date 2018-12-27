В Чувашии сотрудники ФСБ задержали директора предприятия «Биологические очистные сооружения»

В Чувашии сотрудники ФСБ задержали директора государственного унитарного предприятия «Биологические

очистные сооружения» Сергея Анисимова, — сообщает «Интерфакс». Официальная причина задержания не называется. По данным источника агентства, Анисимов может быть причастен к незаконному получению субсидий на несколько миллионов рублей. Задержание может быть связано с делом министра экономического развития Чувашии Владимиром Аврелькиным, который ранее был арестован.

На официальном сайте предприятия сообщается, что ГУП «Биологические очистные сооружения» является стратегическим предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность городов Чебоксары и Новочебоксарск.