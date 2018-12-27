Погода первого месяца зимы в Москве полностью соответствует климатической норме
Погода первого месяца зимы в Москве полностью соответствует климатической норме. Такие данные сообщили в столичном метеобюро. Что касается температурных показателей года в целом, то они превышают норму более чем на полтора градуса.
Комментарии1
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good_water 27 декабря 2018 | 22:39
Если на улице слякоть и грязь
Путин виноват скажу я не боясь!
А если снег по колено и чертовский мороз
Определённо Путин виноват в полый рост!:))