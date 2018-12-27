Склады сети «Красное и белое» по всей России, возможно, будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб

Склады сети алкогольных магазинов «Красное и белое» по всей России, возможно, будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированные источники. Между тем пресс-служба компании заявляет, что все склады, магазины и офисы работают по графику. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

Преследование компании «Красное и Белое» не имеет ничего общего с борьбой против контрафакта и неуплаты налогов. Такое мнение «Эху» высказал предприниматель Дмитрий Потапенко. Он добавил, что компанию будут уничтожать по схеме, примененной ранее на ретейлере «Арбат Престиж».

Проверки на складах компании начались накануне, их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, а также ФСБ и ОМОН. Изъята документация. Пресс-служба компании «Красное и белое» заявляет, что контрафактного алкоголя проверяющие не нашли. Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У фирмы нет задолженностей перед бюджетом и налоговой. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.