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Эксклюзив Эха 22:03, 27 декабря 2018

Склады сети «Красное и белое» по всей России, возможно, будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб

Склады сети алкогольных магазинов «Красное и белое» по всей России, возможно, будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированные источники. Между тем пресс-служба компании заявляет, что все склады, магазины и офисы работают по графику. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

Преследование компании «Красное и Белое» не имеет ничего общего с борьбой против контрафакта и неуплаты налогов. Такое мнение «Эху» высказал предприниматель Дмитрий Потапенко. Он добавил, что компанию будут уничтожать по схеме, примененной ранее на ретейлере «Арбат Престиж».

Проверки на складах компании начались накануне, их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, а также ФСБ и ОМОН. Изъята документация. Пресс-служба компании «Красное и белое» заявляет, что контрафактного алкоголя проверяющие не нашли. Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У фирмы нет задолженностей перед бюджетом и налоговой. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Комментарии

13

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fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 27 декабря 2018 | 22:12

вот она конкуренция по российски

kottigr1 27 декабря 2018 | 22:14

fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj: Сотрудники, рискуя жизнью, тестируют алкоголь на предмет фальсификации.. К Новому Году обещают управиться и перейти на более легкие напитки...

zemljanka 27 декабря 2018 | 22:24

Отнимают успешный бизнес?
В "стране лжецов" сложно понять, кто кого сжирает...

kottigr1 27 декабря 2018 | 22:33

zemljanka: В РФ всегда была популярна игра "Царь горы".. Сегодня «Красное и белое» скатилось к подножию..

zemljanka 27 декабря 2018 | 22:41

kottigr1: Может ещё отобьются? Крыша медведевская никуда не гордится, не помню кто сказал.

ki000999 27 декабря 2018 | 22:16

Красное-белое видно кому то приглянулось!

kitaiss 27 декабря 2018 | 22:18

судя по всему - зазимуют там проверяющие с таким-то объёмом халявного бухла...

pasokolov 27 декабря 2018 | 22:22

kitaiss: там и "закуси" уйма (у меня они через двор, так яйца на завтрак беру чаще всего у них..)

nelibermot27 27 декабря 2018 | 22:39

pasokolov: там кофе Карт Куар по 260р., за такую цену больше его нигде не купить

nelibermot27 27 декабря 2018 | 22:41

Карт Нуар

amderma 27 декабря 2018 | 22:22

...интересно, а если ничего криминального , ну "УХ" ..ничего не накопают... кто будет убытки компенсировать? Бюджет? Т.е я и Вы ??? Или опять под лозунгом защиты Меня и Вас...никакой компенсации не будет!.... Ну наверное хоть публично извинятся?
Я наивно рассуждаю? ...и что, думаете команда "фас " дана...и теперь хозяина или топ менеджеров закроют, что бы не мешались под ногами, а фирму раздербанят?
мдя...дела!

abidas 27 декабря 2018 | 22:30


Ну зачем ты такой большой и красивый вырос ?
Ведь сожрут и не поперхнутся
А по ящику скажут - у нас всё по честному, у нас кАнкуренцЫя

gaubeatosag1983 27 декабря 2018 | 22:58

Горят огнями яркие витрины И город весь в блестящей мишуре, К нам праздник приближается красиво, Он улыбается тебе и мне. Пусть фейерверком Новый год взорвется, И радость по планете разольется!
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