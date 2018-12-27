Неизвестные напали на католическую церковь в Вене
По некоторым данным, могли пострадать до 15 человек.
По предварительным данным, церковь в венском районе Флоридсдорф атаковали два человека. Как сообщили в полиции австрийской столицы, нападавшие требовали у монахов ценные вещи и наличные деньги, а затем связали их и удерживали несколько часов. Кроме того, пострадавшие получили ранения от ударов тяжелым предметом по голове. При этом данные об их числе разнятся. Если в полиции говорят, что ранения получили пятеро, то ряд газет называют число от 8 до 15 человек. Тем временем в правоохранительных органах исключают версию теракта при нападении на церковь и предполагают, что произошедшее является ограблением. Полиция и спецназ оцепили здание, в то же время близлежащие улицы примерно полчаса назад были открыты для движения. Правоохранительные органы изначально предполагали, что преступники могли забаррикадироваться в церкви, однако там их не нашли.
По данным российского посольства в Вене, пострадавших среди россиян в результате нападения на церковь нет.
Комментарии8
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olegleon 27 декабря 2018 | 22:18
это точно были не российские хакеры или биатлонисты?
kottigr1 27 декабря 2018 | 22:20
olegleon: Это были изгнанные с Украины священники РПЦ.. Пытаются по-привычке хоть где нибудь оттяпать себе новые приходы, вместо утраченных..
serhio_25__ 27 декабря 2018 | 22:22
kottigr1: kottigr1: ""оттяпать себе новые приходы"" - Лживая Крыса, этим занимается только укропская церковь папы Параши. Православные этим не занимаются.
kottigr1 27 декабря 2018 | 22:26
serhio_25__: Вас снова приступ накрыл.. ? Лживые крысы, укроп, параши.. Доктору давно показывались ?
serhio_25__ 27 декабря 2018 | 22:32
kottigr1: Лживая Кыса, где РПЦ ""привычке хоть где нибудь оттяпать себе новые приходы "??? А вот укропские сектанты Параши только этим и занимаются. Лживая Крыса совсем завралась.
joker57 27 декабря 2018 | 22:24
Не ну если не терь акт почему церковь а не банк выходит костер Джордано Бруно ещё дымится?
good_water 27 декабря 2018 | 22:27
Дикий Запад!
tiotrytalex1983 27 декабря 2018 | 23:06
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