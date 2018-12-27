Неизвестные напали на католическую церковь в Вене

По некоторым данным, могли пострадать до 15 человек.

По предварительным данным, церковь в венском районе Флоридсдорф атаковали два человека. Как сообщили в полиции австрийской столицы, нападавшие требовали у монахов ценные вещи и наличные деньги, а затем связали их и удерживали несколько часов. Кроме того, пострадавшие получили ранения от ударов тяжелым предметом по голове. При этом данные об их числе разнятся. Если в полиции говорят, что ранения получили пятеро, то ряд газет называют число от 8 до 15 человек. Тем временем в правоохранительных органах исключают версию теракта при нападении на церковь и предполагают, что произошедшее является ограблением. Полиция и спецназ оцепили здание, в то же время близлежащие улицы примерно полчаса назад были открыты для движения. Правоохранительные органы изначально предполагали, что преступники могли забаррикадироваться в церкви, однако там их не нашли.

По данным российского посольства в Вене, пострадавших среди россиян в результате нападения на церковь нет.