Расследование дела о шпионаже в отношении норвежца Фруде Берга завершено
Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Илья Новиков. В субботу Берг и его защита начнут знакомиться с материалами дела. Закончат в середине января. Напомню, 62-летний пенсионер из Норвегии был задержан российскими спецслужбами. По версии ФСБ, он якобы действовал в интересах ЦРУ и купил у столичного полицейского Алексея Житнюка документы, которые содержали секретные сведения, касающиеся военно-морского флота России. Бергу грозит до 20 лет лишения свободы.
Комментарии1
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kottigr1 27 декабря 2018 | 21:43
Наверняка проклятый шпион хотел выведать секреты ошеломительной боеспособности микроавианосца "Адмирал Кузнецов"... Но органы не спят !