Расследование дела о шпионаже в отношении норвежца Фруде Берга завершено

Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Илья Новиков. В субботу Берг и его защита начнут знакомиться с материалами дела. Закончат в середине января. Напомню, 62-летний пенсионер из Норвегии был задержан российскими спецслужбами. По версии ФСБ, он якобы действовал в интересах ЦРУ и купил у столичного полицейского Алексея Житнюка документы, которые содержали секретные сведения, касающиеся военно-морского флота России. Бергу грозит до 20 лет лишения свободы.