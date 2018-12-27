Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь
Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь. По данным полиции, нападавших было двое. Они требовали у католических монахов ценные вещи и деньги. Ограблены также прихожане. Сообщается, что от 8 до 15 человек были тяжело ранены. Полиция говорит, что в церкви по-прежнему могут находиться и преступники, и жертвы.
Российских граждан среди пострадавших нет. Об этом сообщает российское посольство в Австрии, — передает РИА.
Комментарии1
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ykpo_typucto 27 декабря 2018 | 21:44
" Нападавших было двое"
Одеты были в шаровары и кричали, что деньги нужны на какой то томос...