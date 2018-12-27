Жители поселка Юрты в Иркутской области остались без отопления
Жители поселка Юрты в Иркутской области остались без отопления. Это случилось из-за того, что в центральной котельной никто не хочет работать из-за маленькой зарплаты. Как сообщает сайт «Сибирь Реалии», начальству самому вместе с мэром приходится топить котлы и заниматься ремонтом. Сейчас в поселке закрыта одна из двух школ, детский сад. В домах температура не поднимается выше 15-17 градусов.
Комментарии13
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archibald_dandy_esquire 27 декабря 2018 | 21:38
и кто там пишет про чудовищно высокие зарплаты на севере Великой России?
kottigr1 27 декабря 2018 | 21:40
archibald_dandy_esquire: На российском телевидении уже началось ток-шоу Соловьёва с попытками объяснить.. Почему отопление отключают в Киеве, а мерзнут почему-то в Иркутской области ..
astet 27 декабря 2018 | 21:41
archibald_dandy_esquire: их зарплаты не только чудовищно большие,
но, по словам Путина, ещё и растут!!!
igorrrpadlowitchs 27 декабря 2018 | 21:46
archibald_dandy_esquire: пущай, лохи обогреваются, той ракетой, что вчера вован запустил !!!'
waytothesun 27 декабря 2018 | 21:40
Зато у нас новая ракета к новому году! Остальное пустяки.
uhovostro 27 декабря 2018 | 21:40
Им надо срочно обратиться к Путину на следующей прямой линии! - только он один сможет им помочь (может быть)...
kottigr1 27 декабря 2018 | 21:46
uhovostro: Вождь не может. Путин занят более масштабными делами.. В борьбе с однополярным миром ему наконец-то удалось достичь биполярное расстройство..
ki000999 27 декабря 2018 | 21:42
Им же МРОТ подняли на сто с чем то рублей!!!!!! Володенька, поди, из за этого не доедает, а им все мало!!!!!!
ura_123 27 декабря 2018 | 21:43
И Бутина тоже без отопления сидит... в американской тюрьме,и без кваса с пирогами)))
gelont 27 декабря 2018 | 21:46
За такую зарплату пусть работает железный паровоз - начальство вместе с мэром . А чего гостей из средней азии не позовете , пусть погостят в котельной за шапку сухарей .
stopkran1969 27 декабря 2018 | 21:46
Тяжело людям, 21 век на дворе, а они в юртах мёрзнут, валежник в помощь
andrejs 27 декабря 2018 | 21:48
А где же волонтеры? Ауууу...
vor_on 27 декабря 2018 | 21:48
отжешь! .. придется пить вотку и смотреть "а чё ж там у хохлов" в холодных хатах...гастарбайтеров туда не загнать