Жители поселка Юрты в Иркутской области остались без отопления. Это случилось из-за того, что в центральной котельной никто не хочет работать из-за маленькой зарплаты. Как сообщает сайт «Сибирь Реалии», начальству самому вместе с мэром приходится топить котлы и заниматься ремонтом. Сейчас в поселке закрыта одна из двух школ, детский сад. В домах температура не поднимается выше 15-17 градусов.