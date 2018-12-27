Минэкономразвития в этом году отказалось принимать новогодние подарки
Об этом сообщает издание The Bell. Сотрудник одной из госструктур рассказал, что из всего подарочного набора, присланного руководству, в министерстве оставили только открытку. Остальное вернули обратно. Подарки не принимают как минимум высшее руководство Минэкономразвития, в том числе министр Максим Орешкин. После всего, что произошло с министерством, было решено, что так будет правильно с точки зрения этикета. Это проще, чем проверять каждую корзинку и посылку, — сказал изданию некий федеральный чиновник. Какие именно события в министерстве стали причиной отказа от подарков не уточняется. Белл пишет, что это связано с делом бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Его обвинили в получении взятки после того, как глава Роснефти Игорь Сечин подарил ему корзинку с колбасками.
Комментарии4
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danko1 27 декабря 2018 | 21:10
Сечинские корзины с колбасками всех пугают. "Бойся данайцев, дары приносящих.", в них подвох может быть.
kottigr1 27 декабря 2018 | 21:17
danko1: Минэкономразвития в этом году отказалось принимать новогодние подарки
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Наверное просто уже некуда их складывать, как у полковника МВД Дмитрия Захарченко, уже площадей не хватает...
stopkran1969 27 декабря 2018 | 21:20
Аукнулось улюлюкание
alo0000 27 декабря 2018 | 21:21
«Электронное правительство» продвинутое, с кэшем дела не имеет.