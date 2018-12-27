Один из крупнейших в России форекс-дилеров «Альпари» намерен обжаловать решение ЦБ, который аннулировал лицензию
Один из крупнейших в России форекс-дилеров «Альпари» намерен обжаловать решение Центробанка, который аннулировал у него лицензию. Об этом заявил официальный представитель компании Андрей Лобода. Ранее он сказал, что информация о лишении лицензии стала неожиданностью.
В «Альпари» пока не поступало сообщений от Банка России, поэтому компания продолжает обслуживать клиентов в соответствии с российскими законами.
С сегодняшнего дня 5 форекс-дилеров, в том числе «Альпари», «Форекс Клуб» и «Телетрейд» не имеют права привлекать новых клиентов и должны в течение месяца прекратить обязательства перед уже имеющимися, — сообщил регулятор.
Комментарии3
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kottigr1 27 декабря 2018 | 21:24
Надо как-то притормозить уже ЦБ.. После закрытия банков настолько вошли во вкус, что теперь готовы закрывать даже пивные ларьки и пельменные...
polsan 27 декабря 2018 | 21:44
kottigr1: Странно, что их раньше не прикрыли! )) Вы похоже про их деятельность не совсем осведомлены!
juruyivanovich 27 декабря 2018 | 21:26
Хорошая новость.
Однако было бы ещё лучше, если бы владельцев и всех сотрудников этих и подобных "форексов" отправили бы пожизненно "на Колыму".
Гнуснейший вид деятельности у этих "форексов".