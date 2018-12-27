Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь
Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь. По предварительным данным, от 8 до 15 человек были тяжело ранены, несколько пострадавших – католические монахи. Сообщается также, что речь идет о большом комплексе зданий, который оцеплен полицией. В церкви по-прежнему могут находиться и преступники, и жертвы, — говорится в сообщении полиции Вены в Твиттере. Российских граждан среди пострадавших нет. Об этом сообщает российское посольство в Австрии, — передает РИА «Новости».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 27 декабря 2018 | 21:21
Аль-Каида решила прямо с колес нанести удар по Вене.. Вот и попали сразу в приход..
pattrick1 27 декабря 2018 | 21:22
Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь...
Козломордые еретики Мишка Денисенко и Петро Порошенко, шерстят христианские церкви в поисках томоса?
piterjanis 27 декабря 2018 | 21:28
ага ,это кондиционер взорвался,как на Украине.
kottigr1 27 декабря 2018 | 21:29
piterjanis: "Она утонула!"
parasuk_ 27 декабря 2018 | 21:34
прихожане пцу бузят. Нажрались и перепутали вену с киевом