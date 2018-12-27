Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь. По предварительным данным, от 8 до 15 человек были тяжело ранены, несколько пострадавших – католические монахи. Сообщается также, что речь идет о большом комплексе зданий, который оцеплен полицией. В церкви по-прежнему могут находиться и преступники, и жертвы, — говорится в сообщении полиции Вены в Твиттере. Российских граждан среди пострадавших нет. Об этом сообщает российское посольство в Австрии, — передает РИА «Новости».