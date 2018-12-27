Керлингист Александр Крушельницкий, дисквалифицированный за допинг, подал апелляцию в спортивный арбитражный суд
Керлингист Александр Крушельницкий, дисквалифицированный за допинг, подал апелляцию в спортивный арбитражный суд. Об этом в Фейсбуке написал агент спортсмена Андрей Митьков.
Напомним, Крушельницкого уличили в употреблении мельдония на Зимних олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмен отрицал употребление запрещенного вещества, однако спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на 4 года.
Комментарии2
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vor_on 27 декабря 2018 | 20:44
Керлингист обдолбаный анаболиками - это как шахматист-мельдонщик... не понимаю
carcagegons1976 27 декабря 2018 | 21:23
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