Керлингист Александр Крушельницкий, дисквалифицированный за допинг, подал апелляцию в спортивный арбитражный суд. Об этом в Фейсбуке написал агент спортсмена Андрей Митьков.

Напомним, Крушельницкого уличили в употреблении мельдония на Зимних олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмен отрицал употребление запрещенного вещества, однако спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на 4 года.