Сбербанк извинился перед Алексеем Черновым – братом фигуранта дела «Сети»
Сбербанк извинился перед Алексеем Черновым – братом фигуранта дела «Сети», которую следствие считает экстремистским сообществом, — передает «ОВД-Инфо». После того, как Чернов оплатил отправку брату письма в СИЗО, Сбербанк ограничил доступ к его счету. Такая мера объяснялась данными о его «причастности к экстремистской деятельности или терроризму», полученными от Росфинмониторинга.
По словам Чернова, сотрудник банка по телефону объяснил блокировку ошибкой. Чернов рассказал, что Сбербанк также выплатил ему компенсацию.
Комментарии3
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danko1 27 декабря 2018 | 20:37
Кто бы сомневался в тесной связи ФСБ и банков.
kottigr1 27 декабря 2018 | 20:58
danko1:
Если Греф оказался вдруг и не друг, и не враг, а - так...
debustdoctcess1973 27 декабря 2018 | 21:00
Новому году навстречу Настежь душу открой, Пусть будет он самым счастливым И счастье разделит с тобой.
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