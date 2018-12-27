Поставщиком продовольствия для Росгвардии еще на 2 года снова стала компания «Дружба народов»
Такое решение принято, несмотря на проверки прокуратуры и ФАС, а также на публикацию расследования ФБК, который выяснил, что Росгвардия закупает продовольствие по завышенным ценам. После этого глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. В пресс-службе правительства и в Росгвардии РБК подтвердили, что распоряжение о сохранении поставщика подписано, а в Росгвардии сотрудничество с компанией «Дружба народов» назвали удовлетворительным.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lion64__4 27 декабря 2018 | 20:39
Бывший охранник борьки-чикатило по определению должен быть вором.
kottigr1 27 декабря 2018 | 20:55
lion64__4: А как вот Путин мог отказать Золотову у которого 350 000 штыков за спиной ? Есть в России Кадыров и Золотов, которые славятся своей способностью убеждать..
wild_division 27 декабря 2018 | 21:11
Просто они забили пуй на вас и на ваше мнение.
kottigr1 27 декабря 2018 | 21:12
wild_division: Мы на них тоже давно забили.. Так вот и живем.
wild_division 27 декабря 2018 | 21:28
kottigr1: Не живем, а существуем.....это они живут.....да еще как!
kottigr1 27 декабря 2018 | 21:31
wild_division: Вам решать, в каком из параллельных миров Вы живете или существуете. Они свой уже выбрали...
danko1 27 декабря 2018 | 20:41
В своем позорном опровержении Золотов ни слова не опроверг о коррупции и других обвинениях.
А то, что заключили новый договор с этой фирмой, наглядно показывает, что приближенное к власти ворьё плюет на население и продолжает нагло грабить.
anemon 27 декабря 2018 | 20:43
Такой выбор связан с симпатией к инвестору (компания «Дружба народов» Глава Росгвардии И.Золотов). Коррупция на ворах сидит и мошенниками погоняет.
kulikdim 27 декабря 2018 | 20:59
anemon: И попробуйте кого-нибудь убедить, что ботоскная 76,6% сволочь об этом ни сном, ни духом )
spbdweller 27 декабря 2018 | 20:59
Такое решение принято, несмотря на проверки прокуратуры и ФАС,
--------------
Значит заносят в кабинет который выше прокуратуры и ФАС.
alexey65 27 декабря 2018 | 20:59
Да болт коррупционеры положили на все эти расследования.
Им хоть ссы в глаза, все божья роса!
ansata 27 декабря 2018 | 21:00
Видать очень крепкая дружба у дружбы народов)
stopkran1969 27 декабря 2018 | 21:13
Смешные вы, куда вам до парижей - перед новым годом порадовали будущих пенсов, фофан подарил на новый год ракету, медведик благословил воровство именем дружбы народов на 2 года, плюс радость от жкх и НДС.. Крепостные были, крепостные и остались
askol2016 27 декабря 2018 | 21:20
Компания "Дрючба бюджета"
giuplatesen1988 27 декабря 2018 | 21:20
Наступает Новый год, Много радостных забот, Выходных, подарков ярких, Всем желаем наперёд!
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan
captaingeorge 27 декабря 2018 | 21:21
Проявление поразительной воли и упорства в демонстрации своей дури свидетельствует в пользу идеологической убеждённости и "азартности" идиота. Исключение негативного воздействия пациента на социальную среду требует его полной изоляции...