Цены на нефть снова упали после скачка накануне
Цены на нефть снова упали после скачка накануне. Баррель марки Brent подешевел до без малого 53 долларов, потеряв больше 3%. Легкая нефть в Нью-Йорке стоит чуть больше 44 с половиной долларов за баррель.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 27 декабря 2018 | 20:42
Не волнуйтесь, меры принимаются! Внесен закон о запрете внешних табло с курсом на банках! Так что никто не узнает, что "зеленый" ускакал за "стольник"! А вы думаете что, в правительстве дураки сидят? Нет. Все учтено могучим ураганом!
kottigr1 27 декабря 2018 | 20:53
tv_victim: Наверное теперь в РФ вынуждены будут пенсии совсем отменить ?
bozman_xl 27 декабря 2018 | 20:49
Мировые цены на нефть упали ------------
В цивилизованных странах Европы и Америки, Азии понизятся цены на бензин.
В России всё иначе, Россия вперде - цены на бензин, а за ними на остальной товар будут только целенаправленно расти. Политику Великой партии, Родного правительства и Лично Дорогого одобрямс!
alo0000 27 декабря 2018 | 20:49
Передайте ТрАмпычу- Нам полтинник по-плечу! Даже если будет сорок, президент нам будет дорог.
metkijgarpun 27 декабря 2018 | 20:57
alo0000: 30?
alo0000 27 декабря 2018 | 21:17
metkijgarpun: Ну а если будет тридцать - Закрывать пора границу.
boroda_ 27 декабря 2018 | 21:28
alo0000: alo0000: Вы, товарищи, казззззззлы
alex362 27 декабря 2018 | 21:09
Вчера попытались взвинтить цену, но удовольствие это дорогое - приходится покупать нефть на подъёме, причем себе в потенциальный убыток, ибо резкий подъём всегда заканчивается таким же падением. Но у заинтересованных в этом процессе хватило денег для подъема лишь на трешник за бочку; сегодня один уже отыграли назад, завтра будем наблюдать
poluputing 27 декабря 2018 | 21:28
alex362: а с особым вожделением наблюдать будут бандеровцы
rimosneolad1971 27 декабря 2018 | 21:26
Пушистые снежинки кружатся и летят. Ни взрослые, ни дети, спать вовсе не хотят. Все Новый год встречают, подарков ярких ждут, Олени их мешками сегодня раздают. Пускай в мешочке вашем окажется мечта, Богатство и удача, здоровье, теплота.
Игровые автоматы вулкан под новый год дарят всем приятный бонус 50 000 рублей за регистрацию : http://v.ht/vulkan
ki000999 27 декабря 2018 | 21:34
Цены на нефть снова упали после скачка ..........................Это был скачек или прорыв, хотелось бы уточнить.