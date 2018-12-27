Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. По его данным, гражданин Моргунов заключен под стражу. В чем конкретно его обвиняют – не уточняется.
Комментарии17
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pattrick1 27 декабря 2018 | 20:41
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене...
"Шендеровичи", ваших бьют!
danko1 27 декабря 2018 | 20:43
Наверное, лопатой подземный ход в США рыл.
Или раскрыл врагам закон Ома.
Обычно все обвинения типа этих.
pattrick1 27 декабря 2018 | 20:52
danko1:
Да конечно, на территории России нет и никогда не было ни одного предателя, который бы за деньги начал сотрудничать с США, Британией или любой другой страной НАТО.
danko1 27 декабря 2018 | 20:53
danko1: Интересно, почему тех, кто миллиардами доллары на Запад выводит, не обвиняют в гос.измене, а их считают патриотами, даже Путин их орденами награждает?
ac_dc 27 декабря 2018 | 20:54
danko1:
В СССР хотя б шпионы были взаправдашние
Пеньковский, к примеру.
olegleon 27 декабря 2018 | 20:59
ac_dc: а Потеев был не настоящим?!
kottigr1 27 декабря 2018 | 21:00
danko1: Наверное СМСку жене сбросил с текстом "Язык до Киева доведет"..
Вот и разбираются теперь органы, что за язык, куда шел и с какой целью..
danko1 27 декабря 2018 | 21:04
kottigr1: Все шпионские дела у нас были за открытую в свободном доступе информацию.
Шпиономания захватила Кремль, всюду враги мерещатся, когда сами реальными врагами России являются.
danko_wudra 27 декабря 2018 | 21:10
danko1: старуха ты была хоть раз шпионкой России? В маями? Являются. У вас.
mathmovesu 27 декабря 2018 | 21:33
danko1: Моргунова обвинили в том, что в свое время он вставил огромный шприц в жопу Никулина...
danko_wudra 27 декабря 2018 | 21:37
mathmovesu: а тебе? Вставил?
mathmovesu 27 декабря 2018 | 21:42
danko_wudra:
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беги доллары покупай, нищеброд, пока до 90 курс не поднялся...
malanoff 27 декабря 2018 | 21:03
pattrick1: "суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене... "
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Таких россиян может быть десятки миллионов. Они всё поняли , что происходит в стране и все хотят жить в Париже , как минимум. Это измена на лицо. Мы даже не берем как пример родственников Пескова.
yazva_sibirskaya 27 декабря 2018 | 21:38
malanoff: ...или Золотова. Или Мизулиной
ura_123 27 декабря 2018 | 21:47
malanoff: Россияне хотят жить в Париже,а получается только у Лизаветы Пескофф)))
ura_123 27 декабря 2018 | 21:45
pattrick1: Та ни це хлопчик,это как с вышинским в Украине,только тут и в Воронеже)))
gelont 27 декабря 2018 | 21:38
Неужели Бурунди родину - мать продал ? На Бурундийское гражданство позарился .