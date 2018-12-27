Неизвестные напали на церковь в Вене
По предварительным данным, от 8 до 15 человек были тяжело ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Вены. Нападавшие также ограбили прихожан и скрылись с места преступления. На место происшествия прибыли антитеррористические отделения спецназа, в небо поднят вертолет. Ближайшие улицы перекрыты.
Комментарии16
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anemon 27 декабря 2018 | 20:38
Как-то рязанский сахар напоминает.
pattrick1 27 декабря 2018 | 20:38
По предварительным данным, от 8 до 15 человек были тяжело ранены. Нападавшие также ограбили прихожан и скрылись с места преступления...
М.Алёхина, Н.Толоконникова и Энтео.
parasuk_ 27 декабря 2018 | 20:56
pattrick1: и бабченко. Ему австрия отказала в убежище и он теперь мстит
pattrick1 27 декабря 2018 | 21:00
parasuk_:
:-)
arkadiy48 27 декабря 2018 | 20:59
pattrick1: Патрик-ты идиот с рождения!
danko_wudra 27 декабря 2018 | 21:05
arkadiy48: а ты с замужества.
arkadiy48 27 декабря 2018 | 20:56
anemon: Вена-не Рязань,быстро найдут..
malanoff 27 декабря 2018 | 20:56
anemon: Кто то мстит австрийскому МИД за танцы , не иначе. Других версий не может быть . Думаю , что ничего больше в голову не не приходит никому во всём Евросоюзе
parasuk_ 27 декабря 2018 | 21:03
malanoff: бабченко еще есть. Ему в австрии сказали, что он не гей, а пидор и отказали в убежище. И теперь он живет в киеве среди бабуинов
parasuk_ 27 декабря 2018 | 20:39
Наивные европейцы надеялись, что бабуины так и будут сидеть в киеве, ловить друг у друга блох и приплясывать под заунывные камлания ще не змерзла украина. Теперь они идут к вам :)
arkadiy48 27 декабря 2018 | 21:02
parasuk_:это не майданутые,это гости Меркель
kmamonov_2 27 декабря 2018 | 20:40
Толерасты превратили Старую Европу в помойку:
Это ведь несчастные
беженцы с Ближнего Востока... надо их понять и простить (
wild_division 27 декабря 2018 | 21:00
kmamonov_2: Алень , ты не устал жыть в этой старой помойке? Пора в родные райские кущи возвращаться галопом и быстрее пока тебе рога там не поотшибали и на шаурму тебя не пустили.
cromwel 27 декабря 2018 | 20:57
Наверняка это были представители самой мирной на свете религии
oldfashy 27 декабря 2018 | 21:01
такой милый город и тоже не безопасный теперь, исламисты?
worlsubstenha1985 27 декабря 2018 | 21:15
С прекрасным Новым годом, Светлым, ярким, добрым, Достатка, счастья, мира, Подарит пусть он силы.
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