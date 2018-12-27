Неизвестные напали на церковь в Вене

По предварительным данным, от 8 до 15 человек были тяжело ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Вены. Нападавшие также ограбили прихожан и скрылись с места преступления. На место происшествия прибыли антитеррористические отделения спецназа, в небо поднят вертолет. Ближайшие улицы перекрыты.