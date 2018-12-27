Минтранс поддержал введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч. Сейчас предел составляет 20 км/ч. При этом глава министерства Евгений Дитрих сослался на зарубежный опыт. В то же время, министр не исключил, что на некоторых видах трасс может быть повышен разрешенный скоростной режим. По словам Дитриха, аварийность на федеральных трассах, рассчитанных на высокие скорости ниже, чем на дорогах, рассчитанных на движение до 90 километров в час.

Напомню, правительство поручило руководству МВД и Минтрансу разработать предложения по ужесточению санкций за некоторые нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости.