Рост реальных зарплат в будущем году составит 1,5%. Этого недостаточно, чтобы увеличить реальные доходы россиян. Это выяснили эксперты Высшая школы экономики, — сообщает РБК. Для сравнения, в первом квартале этого года рост реальных зарплат составил свыше 10%, во втором – 7,5, в третьем – свыше 6. Это было связано с выполнением майских указов президента Путина и выборами главы государства в марте этого года.