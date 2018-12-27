Рост реальных зарплат в будущем году составит 1,5%
Рост реальных зарплат в будущем году составит 1,5%. Этого недостаточно, чтобы увеличить реальные доходы россиян. Это выяснили эксперты Высшая школы экономики, — сообщает РБК. Для сравнения, в первом квартале этого года рост реальных зарплат составил свыше 10%, во втором – 7,5, в третьем – свыше 6. Это было связано с выполнением майских указов президента Путина и выборами главы государства в марте этого года.
Комментарии5
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rsilk 27 декабря 2018 | 20:08
Всё богатство России осталось на запястьях олигархов и сенаторов.
kp6ic 27 декабря 2018 | 20:11
царь говорил вроде, что они и в этом росли. а инфляция маленькая. лепота. так чего вам еще надо, собаки?
askol2016 27 декабря 2018 | 20:11
Опубликуйте список россиян, у которых повысятся реальные доходы
seryj_wolk 27 декабря 2018 | 20:13
Неужели постоянно лгущий Путин в очередной раз солгал своим подданным? А рфики уже стали шить мешки для денег. Но не надо отчаиваться, они пригодятся, когда будет такая же инфляция, как у друга Мадуры.
curious69_ 27 декабря 2018 | 20:14
Суки кремлёвские ... Скажите У КОГО выросли з.п.? Если у чиновников и пропагандистов , то не считается......