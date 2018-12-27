Глава РусАДА: Российский спорт может в следующем году оказаться в изоляции

Российский спорт может в следующем году оказаться в изоляции. Эту перспективу в послании к Владимиру Путину озвучил глава РусАДА Юрий Ганус. Он также отметил, что отказ в передаче базы данных рождает непрерывные спекуляции, мешающие российскому спорту.