Глава РусАДА: Российский спорт может в следующем году оказаться в изоляции
Российский спорт может в следующем году оказаться в изоляции. Эту перспективу в послании к Владимиру Путину озвучил глава РусАДА Юрий Ганус. Он также отметил, что отказ в передаче базы данных рождает непрерывные спекуляции, мешающие российскому спорту.
Комментарии2
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sorswen 27 декабря 2018 | 20:11
"..в послании к Владимиру Путину.."
Очередной "страдалец" к )(уйлу с прошением бгг.
Чувак! Он тебе такую ракету на НГ подарил, а ты ноешь? Соль закончилась?
alexey65 27 декабря 2018 | 20:12
Значит там такое в анализах, что просто крах!