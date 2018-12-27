Неизвестные напали на церковь в Вене, есть пострадавшие

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены. По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления. В настоящее время в городе объявлен «План перехват», — сообщает ТАСС.