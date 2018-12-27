В Дагестане подрались бывший и действующий руководители регионального отделения движения «Бессмертный полк» Шамиль Хадулаев и Мухтар Амиров. Как рассказал сайту РИА «Дербент» сам Хадулаев, Амиров подкараулил его в Минпечати, напал сзади, завязалась потасовка. Их разняли. На призывы Хадулаева разобраться «по-мужски» Амиров не отреагировал.

Мухтар Амиров возглавил региональное отделение «Бессмертного полка» две недели назад. Хадулаев был смещен с этой должности и исключен из центрального штаба движения. Он заявил, что это месть и зачистка.