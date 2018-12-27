В Дагестане подрались бывший и действующий руководители регионального отделения движения «Бессмертный полк»
В Дагестане подрались бывший и действующий руководители регионального отделения движения «Бессмертный полк» Шамиль Хадулаев и Мухтар Амиров. Как рассказал сайту РИА «Дербент» сам Хадулаев, Амиров подкараулил его в Минпечати, напал сзади, завязалась потасовка. Их разняли. На призывы Хадулаева разобраться «по-мужски» Амиров не отреагировал.
Мухтар Амиров возглавил региональное отделение «Бессмертного полка» две недели назад. Хадулаев был смещен с этой должности и исключен из центрального штаба движения. Он заявил, что это месть и зачистка.
Комментарии11
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ura_123 27 декабря 2018 | 19:42
Ха-ха-ха)))) Кому нести портрэт Николая || ? Поклоунская,только поклоунская!
pattrick1 27 декабря 2018 | 19:50
В Дагестане подрались бывший и действующий руководители регионального отделения движения «Бессмертный полк» Шамиль Хадулаев и Мухтар Амиров...
Ишачку не поделили?
ura_123 27 декабря 2018 | 20:01
pattrick1: А чего тебя делить то?
tvitov66 27 декабря 2018 | 19:51
ura_123: не мешайте этим лизоблюдам - они испоганят и извратят любое, даже самое чистое и невинное
danko1 27 декабря 2018 | 19:43
Забюрократили светлое начинание и всё извратили.
Когда в Омске организовывали снизу это движение, то в нем была искренность, гордость и боль.
А сейчас нагоняют бюджетников, которые после окончания марша бросают на землю выданные им чужие портреты.
Мерзость, как и всё, что власть берет под контроль.
viktorova 27 декабря 2018 | 19:51
/Амиров подкараулил его в Минпечати, напал сзади... На призывы Хадулаева разобраться «по-мужски» Амиров не отреагировал...//
Выходит что, по-женски разбирались? Кто кого отымел?
kreamssdick 27 декабря 2018 | 19:57
viktorova: вам же пишут: сзади был Амиров.. Кто успэл, тот и сэл..
askol2016 27 декабря 2018 | 20:01
Видно, большое бабло стало поступать в новую едросскую забаву (забитый полк), что скоро мочить друг друга будут...
oleg_kievlyanin 27 декабря 2018 | 20:05
Всем смертям назло решили выяснить, кто из них двоих бессмертнее. Победил все же Кащей.
general777 27 декабря 2018 | 20:08
Как в анекдоте
–Алло! Это скорая? Тут пожарные с полицией дерутся, я даже не знаю куда позвонить!
general777 27 декабря 2018 | 20:10
Хлебное место поделить не смогли.
У них "мертвый человек - живая копейка".