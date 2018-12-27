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19:31, 27 декабря 2018

Губернатор Саратовской области распорядился ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему ВОВ

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил на заседании областного организационного комитета «Победа», куда губернатор пришел с часовым опозданием, — сообщает сайт «Версия Саратов».

Радаев напомнил, что 2019-й год объявлен в России годом театра, а в 2020-ом будут праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Особый акцент хочу сделать на неформальном подходе, никакой отчетности, никакой казенщины быть не должно. Речь идет о народном празднике, самом дорогом для страны, поэтому участвовать в нем нужно не по разнарядке, а с душой, — сказал губернатор.

Комментарии

17

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tv_victim 27 декабря 2018 | 19:35

При всем моем пиетете к Победе, победобесие уже достало.... И хуже всего то, что на теме Победы оттаптываются те, кого если хорошо проверить, то окажется, что не за таких деды воевали....

danko1 27 декабря 2018 | 19:38

tv_victim: Чем дальше война, тем больше пиара на ней делают те, кто собственных достижений не имеет и к Победе отношения никакого не имеет, а использует её в своих целях, демонстрируя агрессию.

tvitov66 27 декабря 2018 | 19:55

danko1: невозможно объяснить ватному быдлу почему "побежденные" фрицы и японцы живут на порядки лучше и справедливее чем сами "ПУбедители", поэтому нужно без конца их побеждать

kir_pich_101 27 декабря 2018 | 19:40

А перед каждым спектаклем, надо, чтобы полчаса артисты строили пирамиды, как при сталине...

post_v 27 декабря 2018 | 19:43

опера "Повесть о настоящем человеке"
и балет "Молодая гвардия"

oldbobby 27 декабря 2018 | 19:59

post_v: Логичнее балет "Повесть о настоящем человеке" - протезы на пуантах.

plidurok Андрей Филимонов 27 декабря 2018 | 19:43

Путинская гвардия делает все, чтобы вызвать в народе отвращение к Победе.

danko1 27 декабря 2018 | 19:49

plidurok: Не к Победе отвращение, а к тому, как цинично и мерзко её Путин использует в своих целях.
Мерзость все эти парады, которые превратили в демонстрацию современного оружия и агрессии, которые к Победе никакого отношения не имеют.

sparky 27 декабря 2018 | 19:43

"Особый акцент хочу сделать на неформальном подходе, никакой отчетности, никакой казенщины быть не должно", и чтоб каждый из вас поставил спектакль о ВОВ. А кто не выполнит....далее непечатное.
И театральные деятели трусцой побежали исполнять распоряжения начальника области и репертуара.

ft18 27 декабря 2018 | 19:46

Путинская Нечисть просто чокнулась на тему войны.

tvitov66 27 декабря 2018 | 20:01

ft18: а вы предлагаете им объяснять почему деды победили, а они просрали (раз побежденные живут лучше победителей)? Тогда выход только один - постоянно побеждать

podwodnik 27 декабря 2018 | 19:48

"... участвовать в нем нужно не по разнарядке, а с душой, - сказал губернатор ...".

От меня разнарядка, а от вас душа. И глядите там у меня, по поводу наличия души проверю!

viktorova 27 декабря 2018 | 19:48

Вот нерадивый губер! Что за полумеры! Надо чтоб каждый театр сделал постановку на тему «дядя Вова мы с тобой...»
И чтоб без казенщины!!!

alo0000 27 декабря 2018 | 20:01

Вот иезуит! Решил сделать обязаловку внутренней потребностью ТВрческих РБтников. «Мы артисты и наше место - в буфете».

tetriz 27 декабря 2018 | 20:02

- А кто не купит билет - отключим газ!(С)

spbdweller 27 декабря 2018 | 20:08

Губернатор Саратовской области распорядился ввести в репертуар каждого местного театра....
---------------------
Когда губернаторы получили право приказывать театрам, что тем играть? По-моему, это в чистом виде произвол охреневших от безнаказанности государственных бандитов.

eduard53 27 декабря 2018 | 20:09

"Губернатор Саратовской области распорядился ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему ВОВ ..."
--------------------------------------------------------
Чё мелочиться, издалека? Приказал бы сразу - на тему великого Вовы ...

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