Губернатор Саратовской области распорядился ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему ВОВ
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил на заседании областного организационного комитета «Победа», куда губернатор пришел с часовым опозданием, — сообщает сайт «Версия Саратов».
Радаев напомнил, что 2019-й год объявлен в России годом театра, а в 2020-ом будут праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Особый акцент хочу сделать на неформальном подходе, никакой отчетности, никакой казенщины быть не должно. Речь идет о народном празднике, самом дорогом для страны, поэтому участвовать в нем нужно не по разнарядке, а с душой, — сказал губернатор.
Комментарии17
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tv_victim 27 декабря 2018 | 19:35
При всем моем пиетете к Победе, победобесие уже достало.... И хуже всего то, что на теме Победы оттаптываются те, кого если хорошо проверить, то окажется, что не за таких деды воевали....
danko1 27 декабря 2018 | 19:38
tv_victim: Чем дальше война, тем больше пиара на ней делают те, кто собственных достижений не имеет и к Победе отношения никакого не имеет, а использует её в своих целях, демонстрируя агрессию.
tvitov66 27 декабря 2018 | 19:55
danko1: невозможно объяснить ватному быдлу почему "побежденные" фрицы и японцы живут на порядки лучше и справедливее чем сами "ПУбедители", поэтому нужно без конца их побеждать
kir_pich_101 27 декабря 2018 | 19:40
А перед каждым спектаклем, надо, чтобы полчаса артисты строили пирамиды, как при сталине...
post_v 27 декабря 2018 | 19:43
опера "Повесть о настоящем человеке"
и балет "Молодая гвардия"
oldbobby 27 декабря 2018 | 19:59
post_v: Логичнее балет "Повесть о настоящем человеке" - протезы на пуантах.
plidurok Андрей Филимонов 27 декабря 2018 | 19:43
Путинская гвардия делает все, чтобы вызвать в народе отвращение к Победе.
danko1 27 декабря 2018 | 19:49
plidurok: Не к Победе отвращение, а к тому, как цинично и мерзко её Путин использует в своих целях.
Мерзость все эти парады, которые превратили в демонстрацию современного оружия и агрессии, которые к Победе никакого отношения не имеют.
sparky 27 декабря 2018 | 19:43
"Особый акцент хочу сделать на неформальном подходе, никакой отчетности, никакой казенщины быть не должно", и чтоб каждый из вас поставил спектакль о ВОВ. А кто не выполнит....далее непечатное.
И театральные деятели трусцой побежали исполнять распоряжения начальника области и репертуара.
ft18 27 декабря 2018 | 19:46
Путинская Нечисть просто чокнулась на тему войны.
tvitov66 27 декабря 2018 | 20:01
ft18: а вы предлагаете им объяснять почему деды победили, а они просрали (раз побежденные живут лучше победителей)? Тогда выход только один - постоянно побеждать
podwodnik 27 декабря 2018 | 19:48
"... участвовать в нем нужно не по разнарядке, а с душой, - сказал губернатор ...".
От меня разнарядка, а от вас душа. И глядите там у меня, по поводу наличия души проверю!
viktorova 27 декабря 2018 | 19:48
Вот нерадивый губер! Что за полумеры! Надо чтоб каждый театр сделал постановку на тему «дядя Вова мы с тобой...»
И чтоб без казенщины!!!
alo0000 27 декабря 2018 | 20:01
Вот иезуит! Решил сделать обязаловку внутренней потребностью ТВрческих РБтников. «Мы артисты и наше место - в буфете».
tetriz 27 декабря 2018 | 20:02
- А кто не купит билет - отключим газ!(С)
spbdweller 27 декабря 2018 | 20:08
Губернатор Саратовской области распорядился ввести в репертуар каждого местного театра....
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Когда губернаторы получили право приказывать театрам, что тем играть? По-моему, это в чистом виде произвол охреневших от безнаказанности государственных бандитов.
eduard53 27 декабря 2018 | 20:09
"Губернатор Саратовской области распорядился ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему ВОВ ..."
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Чё мелочиться, издалека? Приказал бы сразу - на тему великого Вовы ...