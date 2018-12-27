"Губернатор Саратовской области распорядился ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему ВОВ ..."

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил на заседании областного организационного комитета «Победа», куда губернатор пришел с часовым опозданием, — сообщает сайт «Версия Саратов».

Радаев напомнил, что 2019-й год объявлен в России годом театра, а в 2020-ом будут праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Особый акцент хочу сделать на неформальном подходе, никакой отчетности, никакой казенщины быть не должно. Речь идет о народном празднике, самом дорогом для страны, поэтому участвовать в нем нужно не по разнарядке, а с душой, — сказал губернатор.