Центробанк объяснил, почему отозвал лицензию у ряда форекс-дилеров
Они использовали дочерние российские предприятия как площадки для привлечения россиян на зарубежные рынки, — сообщила РБК глава Департамента рынка ценных бумаг Лариса Серетина. Она добавила, что лицензия использовалась как прикрытие или как реклама.
Напомним, с сегодняшнего дня 5 форекс-дилеров, в том числе «Альпари», «Форекс Клуб» и «Телетрейд» не имеют права привлекать новых клиентов и должны в течение месяца прекратить обязательства перед уже имеющимися, — сообщил регулятор.
Комментарии7
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chapter_2 27 декабря 2018 | 19:44
Отзывом лицензий у ряда форекс-дилеров ЦБ создаёт поводы для отключения России от системы SWIFT.
condor00 27 декабря 2018 | 19:54
chapter_2: Никакого отношения к SWIFT. Покупали котировки на бирже и ТОРГОВАЛИ УЖЕ НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ и под маркой высокорискованного бизнеса "сливали" деньги своих клиентов себе в карман.
kottigr1 27 декабря 2018 | 19:45
Перекрывает ЦБ пути бегства капиталов из РФ. Значит знают, что страна находится на пороге грандиозного шухера..
podwodnik 27 декабря 2018 | 19:52
"... Они использовали дочерние российские предприятия как площадки для привлечения россиян на зарубежные рынки..."
Привлечение россиян на зарубежные рыки это преступление? Может я что-то пропустил и уже запретили хождение доллара? Ведь покупка доллара то же привлекает средства россиян на зарубежные рынки и кредитует США.
zhav 27 декабря 2018 | 19:55
ну че ребята ,видать будет рублик дно искать ,,,,,,,,
plidurok Андрей Филимонов 27 декабря 2018 | 20:00
Ну, теперь россияне начнут вкладываться в Рогозина!!!
parasuk_ 27 декабря 2018 | 20:06
Эти форекс-дилеры стригли хомячков не хуже чем навальный :)