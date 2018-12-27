Центробанк объяснил, почему отозвал лицензию у ряда форекс-дилеров

Они использовали дочерние российские предприятия как площадки для привлечения россиян на зарубежные рынки, — сообщила РБК глава Департамента рынка ценных бумаг Лариса Серетина. Она добавила, что лицензия использовалась как прикрытие или как реклама.

Напомним, с сегодняшнего дня 5 форекс-дилеров, в том числе «Альпари», «Форекс Клуб» и «Телетрейд» не имеют права привлекать новых клиентов и должны в течение месяца прекратить обязательства перед уже имеющимися, — сообщил регулятор.