Скончался известный журналист-международник, писатель и переводчик Алексей Букалов. Он умер в Италии на 79 году жизни. Алексей Букалов с 91-го года руководил представительством ТАСС в Риме и Ватикане. Он также активно сотрудничал с Эхо Москвы. Алексей Букалов написал несколько книг, посвященных Пушкину, и в эфире Эха рассказывал о своих исследованиях творчества поэта.