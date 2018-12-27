"Техническая служба «Люфтганзы» была повинна в опоздании Ангелы Меркель на саммит «двадцатки» в Аргентине"

Об этом сообщает немецкий еженедельник «Шпигель».

В ноябре правительственный самолет «Конрад Аденауэр», на котором канцлер ФРГ летела в Буэнос-Айрес, по техническим причинам повернул над Нидерландами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Кельн-Бонн. Меркель переночевала в гостинице и с 12-часовым опозданием на рейсовом лайнере испанской авиакомпании прибыла на саммит. Глава германского кабинета министров пропустила самое важное совещание, несколько переговоров и не успела сфотографироваться с лидерами «G 20». Самолеты правительства ФРГ находятся на техническом обслуживании гражданской авиакомпании «Люфтганза», которая перестроила Airbus А340 в 2009 году и с тех пор проводит его гарантийный осмотр. «Шпигель"сообщает со ссылкой на тайный доклад генерала летной безопасности бундесвера, что в 2010 году «Люфтганза» не сообщила пилотам и производителям эрбуса о новой цифровой системе коммуникации. В результате летчики не смогли правильно среагировать на внезапный блэкаут части бортовой электроники, а также спустить ненужный керосин перед посадкой. В момент обнаружения неполадки в Airbus было 100 тонн топлива. Поводом прекращения подачи электроэнергии стала неисправность одного из трансформаторов. Пилоты не знали об инструкции перезагрузки системы в случае внезапной неполадки. Из-за этой случайности Меркель пропустила половину важного саммита.

Однако летчики бундесвера среагировали безупречно, установив контакт с лоцманами по спутниковому телефону и без аварии посадив слишком тяжелую машину на короткой полосе.