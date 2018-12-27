Компания бизнесмена Евгения Пригожина не получила в этом году контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле

Фирма предпринимателя, которого называют «поваром Путина», организовывала питание на подобных мероприятиях в течение 4 лет.

Новогодний прием в Кремле в этом году будет обслуживать компания ООО «МСК», пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сайт госзакупок. На контракт Управление делами президента потратило чуть более 13 млн рублей. При этом ООО «МСК» появилась только в мае, а ее сайта или какого-либо упоминания о ее деятельности в открытых источниках нет, отмечает РБК. Всего же Кремль заключил с компанией три контракта на обслуживание протокольных приемов на общую сумму 36 млн рублей. В предыдущие же годы единственным поставщиком для новогодних приемов президента оставалась компания «Конкорд М» Евгения Пригожина. Кроме того, она неоднократно организовывала питание во время протокольных визитов глав различных государств. Однако в этом году «Конкорд М» не получил ни одного заказа ни от комбината питания «Кремлевский», ни от Управления делами президента.

На минувшей неделе президент Владимир Путин сказал, что все его повара являются сотрудниками ФСО. Так он ответил на вопрос о деятельности Пригожина и его связях с ЧВК Вагнера.