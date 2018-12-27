Компания бизнесмена Евгения Пригожина не получила в этом году контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле
Фирма предпринимателя, которого называют «поваром Путина», организовывала питание на подобных мероприятиях в течение 4 лет.
Новогодний прием в Кремле в этом году будет обслуживать компания ООО «МСК», пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сайт госзакупок. На контракт Управление делами президента потратило чуть более 13 млн рублей. При этом ООО «МСК» появилась только в мае, а ее сайта или какого-либо упоминания о ее деятельности в открытых источниках нет, отмечает РБК. Всего же Кремль заключил с компанией три контракта на обслуживание протокольных приемов на общую сумму 36 млн рублей. В предыдущие же годы единственным поставщиком для новогодних приемов президента оставалась компания «Конкорд М» Евгения Пригожина. Кроме того, она неоднократно организовывала питание во время протокольных визитов глав различных государств. Однако в этом году «Конкорд М» не получил ни одного заказа ни от комбината питания «Кремлевский», ни от Управления делами президента.
На минувшей неделе президент Владимир Путин сказал, что все его повара являются сотрудниками ФСО. Так он ответил на вопрос о деятельности Пригожина и его связях с ЧВК Вагнера.
Комментарии20
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danko1 27 декабря 2018 | 19:08
Путин не захотел признать, что вор Пригожин сотрудник ФСО?
Или своё враньё выдать за правду, что Пригожин не его повар для торжественных приемов?
В любом случае наглое враньё Путина очевидно.
gordy 27 декабря 2018 | 19:10
Свои люди - сочтутся?
archibald_dandy_esquire 27 декабря 2018 | 19:18
danko1:
- Владимир Владимирович, какие отношения Вас связывают с Пригожиным?
- А кто такой Пригожин?
- Его называют "поваром Путина".
- Все мои повара из ФСО.
- А вот же Вы с ним на фотографии, он Вам что-то поясняет или советует.
- А это другой Путин, это не я. Сказал же, что никакого Пригожина я не знаю.
следующий вопрос! вот тут у меня написано, что хотят спросить, когда я женюсь - кто хочет спросить?
danko1 27 декабря 2018 | 19:20
archibald_dandy_esquire: Пригожин, который
danko1 27 декабря 2018 | 19:23
danko1: Пригожин, который на днях получил заказ на 10 млрд. руб., был назван Путиным мелким бизнесменом, ресторатором. Крупные видно ближайшие подельники, получающие миллиарды долларов, а не рублей.
Словно он не знает о о ЧВК, контролируемых Пригожиным и о его троллях.
Нагло врет, когда факты общеизвестны.
klukvik 27 декабря 2018 | 19:13
глядишь и из списка "живых" вычеркнут
unprejudiced 27 декабря 2018 | 19:14
прям сцан.. тряпками отхлестали всю либерду разбив их бредни про "повара Путина". Бу га га, какая же либерда убогая в своих обвинениях
ft18 27 декабря 2018 | 19:43
unprejudiced: Т.е. ты - "прям сцан.. тряпка"? Однако, самокритичен ты, юрЫст )))
ura_123 27 декабря 2018 | 19:59
ft18: Оне урыст! От слова урина)))
testmeter 27 декабря 2018 | 19:14
Портянки, как будете харчеваться?
danko1 27 декабря 2018 | 19:30
testmeter: Не достанется в этом году портянкам к Новому году кремлевских объедков.
pepetz 27 декабря 2018 | 19:26
Дизентерии испугались.
Да уж, прилюдно обосраться, я вам скажу хуже боярышника.
canary 27 декабря 2018 | 19:29
Ну, понятно. У него ж теперь другие задачи.
zemljanka 27 декабря 2018 | 19:34
Замысловато-то как...
Вышли на уровень глав государств,Сирии, ЦАР, Ливии.
Нефть, золото, алмазы, уран.
Елочки - поварятам.
ft18 27 декабря 2018 | 19:41
Неужели ханская немилость??!
Интересно, что на произошла аккурат после разоблачительной публикации СБУ о подвигах вагнеровцев в ЦАР.
andrang2 27 декабря 2018 | 19:55
"не получила в этом году контракт"
Повара в отставку?
greeg1 27 декабря 2018 | 19:56
Даже мафия, что бы сохранить свое лицо время от времени меняет свои подгузники. Кремль тоже не исключение.
ura_123 27 декабря 2018 | 19:57
Ребрендинг пригожинских поварят)))
askol2016 27 декабря 2018 | 20:08
Теперь еда от Пригожина стала опасной: кишечная палочка, сальмонелла, лихорадка Эбола и Западного Нила, которые он привез из Африки...
sauruvabmo1985 27 декабря 2018 | 20:09
Бубенцы звенят вдали, Новый год скорей зови. И желанье загадай, Но смотри, не прогадай!
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