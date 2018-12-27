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19:01, 27 декабря 2018

Рубль на торгах на Московской бирже продолжает существенно снижаться по отношению к доллару и евро

Рубль на торгах на Московской бирже продолжает существенно снижаться по отношению к доллару и евро. Доллар сейчас стоит 69,5 рублей, евро – более 79.

Комментарии

27

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kottigr1 27 декабря 2018 | 19:04

Рубль-буль-буль......

tvitov66 27 декабря 2018 | 19:08

kottigr1: Теперь в каждом американском долларе будет больше наших сверхдержавных полновесных рубля - это раз!
Не зря убрали табло с улиц - это два!
Наверняка это рывок перед прорывом - это три!

alo0000 27 декабря 2018 | 19:26

kottigr1: «серьезные» люди и организации свои транзакции уже закончили, помидоры в Турции и гаджеты в Китае закупили на период каникул, начался «час волка» по выкачиванию наличности у населения. Так что расслабьтесь у телевизора с «двадцатью подарками» с бутылочкой киселевского крымского. Думать за вас будет «кашпировский».

olegleon 27 декабря 2018 | 19:05

Путиномика в дествии.

novyrusich 27 декабря 2018 | 19:10

olegleon: ну обещали же доллар по 70-т к Новому году, надо выполнять обещения.
Это подарок россиянам.
Это обеспечит полное импортозамещение.
При таком курсе доллара импортные товары станут россиянам недоступны.

lager23 27 декабря 2018 | 19:09

Спасибо Путену за этот подарок на Новый Год... он успешно делает страну и всё население дешевле на международном рынке, а это серьёзное преимущество когда расценки низкие, как в Булонском лесу у проституток!

eduard1958 27 декабря 2018 | 19:46

lager23: У страны на черный день хоть нефть есть,а этому населению и так цена - копейка в базарный день.

greying_eagle 27 декабря 2018 | 19:46

lager23: novyrusich: Если мне не изменяет память, >70% расеян проголосоли за путена на "выборах". Из них по математическим моделям в действительности все равно было более 60%.
Хотели путена, получайте путеномику с изоляцией санкциями военными авантюрами и прочими имперскими прибамбасами.

mortal_vombat 27 декабря 2018 | 19:11

рабы все равно должны из из протеста проголосовать за пупкина на следующих выборах!
потому что.
рашка это филиал ада, мы должны полказать миру как (не нужно жить).
с гордо поднято

mortal_vombat 27 декабря 2018 | 19:16

(упал в голодный обморок)

buva53 27 декабря 2018 | 19:16

Это прорыв!!!

tvitov66 27 декабря 2018 | 19:17

buva53: это рывок к прорыву!

mortal_vombat 27 декабря 2018 | 19:19

собсно, для того и убрали табло

matsuvi 27 декабря 2018 | 19:23

Быстрее табло убирайте!

oneoretwo 27 декабря 2018 | 19:25

...ну, так встали с колен или в процессе ?...

tvitov66 27 декабря 2018 | 19:33

oneoretwo: с колен на локти - лицом на восток, задом к западу

"избушка избушка - встань к лесу передом ко мне задом ... и чуть-чуть нагнись"(с) из оригинального сказа

testmeter 27 декабря 2018 | 19:41

oneoretwo: Переместились с колен в коленно-локтевую позу

monkur 27 декабря 2018 | 19:26

Судя по стоимости нефти расчёт должен быть 75рубликов за 1$, при стоимости нефти 40$.

zhrv 27 декабря 2018 | 19:31

Хм... Выходит, пока всякие пиндосы на каникулах, и не покупают рубль, он обваливается?
Получается, если не пиндосы, рубль будет падать вечно, под мудрым оком Самого?

(комментарий скрыт)

piter_ug 27 декабря 2018 | 19:33

Ну что, надо играть, когда за 1 зелененький будут давать 100 деревянненьких!

curhatuy6 27 декабря 2018 | 19:49

Хоть по 200 деревянных. А то устроят к 1 апрелю ампутацию. И прекратят хождение:(((

kaputvsemu 27 декабря 2018 | 19:50

Вот поэтому и надо "ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему ВОВ". Рубльвопасносте!!!

chubazzl 27 декабря 2018 | 20:05

Деноминацию проведут и фсё пучком )))

kaputvsemu 27 декабря 2018 | 20:14

chubazzl: Отрежут два ноля, и в следующий 4-хчасовый бенефис дедушка будет петь фальцетом.

spbdweller 27 декабря 2018 | 20:12

Когда рубль первый раз упал до семидесяти, в стране случился хайп, а теперь - тишина. Притерпелись. Терпилы. Вечные.

khachat 27 декабря 2018 | 20:12

Интересно, а хоть одному из писак-комментаторов не приходит в голову глянуть на курс?
https://news.yandex.ru/quotes/1.html
:-)

webcafohoch1986 27 декабря 2018 | 20:12

С Новым годом, дорогие! Пусть удачным будет год, И пусть горы золотые Новый год нам принесет!
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