Рубль на торгах на Московской бирже продолжает существенно снижаться по отношению к доллару и евро
Рубль на торгах на Московской бирже продолжает существенно снижаться по отношению к доллару и евро. Доллар сейчас стоит 69,5 рублей, евро – более 79.
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Рубль на торгах на Московской бирже продолжает существенно снижаться по отношению к доллару и евро. Доллар сейчас стоит 69,5 рублей, евро – более 79.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
Комментарии27
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kottigr1 27 декабря 2018 | 19:04
Рубль-буль-буль......
tvitov66 27 декабря 2018 | 19:08
kottigr1: Теперь в каждом американском долларе будет больше наших сверхдержавных полновесных рубля - это раз!
Не зря убрали табло с улиц - это два!
Наверняка это рывок перед прорывом - это три!
alo0000 27 декабря 2018 | 19:26
kottigr1: «серьезные» люди и организации свои транзакции уже закончили, помидоры в Турции и гаджеты в Китае закупили на период каникул, начался «час волка» по выкачиванию наличности у населения. Так что расслабьтесь у телевизора с «двадцатью подарками» с бутылочкой киселевского крымского. Думать за вас будет «кашпировский».
olegleon 27 декабря 2018 | 19:05
Путиномика в дествии.
novyrusich 27 декабря 2018 | 19:10
olegleon: ну обещали же доллар по 70-т к Новому году, надо выполнять обещения.
Это подарок россиянам.
Это обеспечит полное импортозамещение.
При таком курсе доллара импортные товары станут россиянам недоступны.
lager23 27 декабря 2018 | 19:09
Спасибо Путену за этот подарок на Новый Год... он успешно делает страну и всё население дешевле на международном рынке, а это серьёзное преимущество когда расценки низкие, как в Булонском лесу у проституток!
eduard1958 27 декабря 2018 | 19:46
lager23: У страны на черный день хоть нефть есть,а этому населению и так цена - копейка в базарный день.
greying_eagle 27 декабря 2018 | 19:46
lager23: novyrusich: Если мне не изменяет память, >70% расеян проголосоли за путена на "выборах". Из них по математическим моделям в действительности все равно было более 60%.
Хотели путена, получайте путеномику с изоляцией санкциями военными авантюрами и прочими имперскими прибамбасами.
mortal_vombat 27 декабря 2018 | 19:11
рабы все равно должны из из протеста проголосовать за пупкина на следующих выборах!
потому что.
рашка это филиал ада, мы должны полказать миру как (не нужно жить).
с гордо поднято
mortal_vombat 27 декабря 2018 | 19:16
(упал в голодный обморок)
buva53 27 декабря 2018 | 19:16
Это прорыв!!!
tvitov66 27 декабря 2018 | 19:17
buva53: это рывок к прорыву!
mortal_vombat 27 декабря 2018 | 19:19
собсно, для того и убрали табло
matsuvi 27 декабря 2018 | 19:23
Быстрее табло убирайте!
oneoretwo 27 декабря 2018 | 19:25
...ну, так встали с колен или в процессе ?...
tvitov66 27 декабря 2018 | 19:33
oneoretwo: с колен на локти - лицом на восток, задом к западу
"избушка избушка - встань к лесу передом ко мне задом ... и чуть-чуть нагнись"(с) из оригинального сказа
testmeter 27 декабря 2018 | 19:41
oneoretwo: Переместились с колен в коленно-локтевую позу
monkur 27 декабря 2018 | 19:26
Судя по стоимости нефти расчёт должен быть 75рубликов за 1$, при стоимости нефти 40$.
zhrv 27 декабря 2018 | 19:31
Хм... Выходит, пока всякие пиндосы на каникулах, и не покупают рубль, он обваливается?
Получается, если не пиндосы, рубль будет падать вечно, под мудрым оком Самого?
piter_ug 27 декабря 2018 | 19:33
Ну что, надо играть, когда за 1 зелененький будут давать 100 деревянненьких!
curhatuy6 27 декабря 2018 | 19:49
Хоть по 200 деревянных. А то устроят к 1 апрелю ампутацию. И прекратят хождение:(((
kaputvsemu 27 декабря 2018 | 19:50
Вот поэтому и надо "ввести в репертуар каждого местного театра постановки на тему ВОВ". Рубльвопасносте!!!
chubazzl 27 декабря 2018 | 20:05
Деноминацию проведут и фсё пучком )))
kaputvsemu 27 декабря 2018 | 20:14
chubazzl: Отрежут два ноля, и в следующий 4-хчасовый бенефис дедушка будет петь фальцетом.
spbdweller 27 декабря 2018 | 20:12
Когда рубль первый раз упал до семидесяти, в стране случился хайп, а теперь - тишина. Притерпелись. Терпилы. Вечные.
khachat 27 декабря 2018 | 20:12
Интересно, а хоть одному из писак-комментаторов не приходит в голову глянуть на курс?
https://news.yandex.ru/quotes/1.html
:-)
webcafohoch1986 27 декабря 2018 | 20:12
С Новым годом, дорогие! Пусть удачным будет год, И пусть горы золотые Новый год нам принесет!
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