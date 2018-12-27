Ситуация с передачей представителям ВАДА данных московской антидопинговой лаборатории по прежнему весьма запутанная

Доступ представителей ВАДА к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря является важнейшим пунктом дорожной карты по полному восстановлению статуса Российского антидопингового агентства. В противном случае Всемирное антидопинговое агенство имеет право вновь заявить о несоответствии Русада со всеми вытекающими последствиями. Включая невозможность проведения международных стартов на территории России. И недопуск отечественных спортсменов к соревнованиям.

Напомним, что российская сторона предоставила инспекторам ВАДА возможность посетить Московскую антидопинговую лабораторию. Однако изъять необходимые допинг-пробы и сопровождающую документацию визитеры до сих пор не смогли. Поскольку оборудования, которое использовалось для сбора данных, не имело сертификации в соответствии с российским законодательством. В WADA подчеркнули, что данные требование не выдвигалось на встрече с представителями российской стороны, где и был согласован визит.

Тем не менее заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец заявила сегодня, что работа в этом направлении идет по плану. И завершиться до 16 января. В то же время Ген директор РУСАДА Юрий Ганус уже назвал вероятные последствия невыполнения условий ВАДА «разрушительными» для отечественного спорта.

Напомним, что РУСАДА было ограничено в правах в 2015-м году после многочисленных допинговых скандалов с участием российских спортсменов.