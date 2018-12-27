Сбербанк извинился перед Алексеем Черновым – братом фигуранта дела «Сети»
Сбербанк извинился перед Алексеем Черновым – братом фигуранта дела «Сети», которую следствие считает экстремистским сообществом, — передает «ОВД-Инфо». После того как Чернов оплатил отправку брату письма в СИЗО, Сбербанк заблокировал его счет. Такая мера объяснялась данными о его «причастности к экстремистской деятельности или терроризму», полученными от Росфинмониторинга.
По словам Чернова, сотрудник банка по телефону объяснил блокировку ошибкой. Чернов рассказал, что Сбербанк также выплатил ему компенсацию.
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