Минэкономразвития в этом году отказалось принимать новогодние подарки

Об этом сообщает издание The Bell. Сотрудник одной из госструктур рассказал, что из всего подарочного набора, присланного руководству, в министерстве оставили только открытку. Остальное вернули обратно. Подарки не принимают как минимум высшее руководство Минэкономразвития, в том числе министр Максим Орешкин. После всего, что произошло с министерством, было решено, что так будет правильно с точки зрения этикета. Это проще, чем проверять каждую корзинку и посылку, — сказал изданию некий федеральный чиновник. Какие именно события в министерстве стали причиной отказа от подарков не уточняется. Белл пишет, что это связано с делом бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Его обвинили в получении взятки после того, как глава Роснефти Игорь Сечин подарил ему корзинку с колбасками.