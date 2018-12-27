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18:27, 27 декабря 2018

Ни одна противоракета не сможет сбить новейший российский ракетный комплекс «Авангард»

Так утверждает вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, принципиальное отличие этого комплекса в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет находиться в следующий момент. Такой блок тяжело обнаружить и тем более поразить, — добавил вице-премьер. Накануне Владимир Путин сообщил о  том, что испытания межконтинентальной стратегической системы «Авангард» завершились полным успехом.

Проведенное на днях успешное испытание гиперзвукового оружия позволит Кремлю превзойти США и Китай в этом виде вооружений, — замечают западные аналитики.

Как передает Си-эн-би-си, гиперзвуковой планирующий аппарат, получивший название «Авангард», разрабатывался в течение тридцати лет. Система, против которой у США в настоящее время нет защиты, запускается с межконтинентальной ракеты, после чего планирует в атмосфере. Её  отличает высокая маневренность и непредсказуемость траектории, что делает почти невозможным её отслеживание и перехват. Специализированное издание National Interest приводит слова американского военного эксперта, генерала ВВС США который признает, что у Америки «нет средств защиты, которые могли бы воспрепятствовать применению такого оружия против нас», конец цитаты. National Interest обращает внимание на то, что для вида оружия, столь же мощного как способная нести ядерный заряд система «Авангард», даже относительно оптимистичные расчеты по её перехвату, например, равные 50 процентам, все равно влекут за собой собой риск, являющийся неприемлемым. Из упомянутых стран, помимо России, лишь Китай занимается разработкой аналогичной «Авангарду» системы Ди-Эф-Зет-Эф, которая пока пребывает в стадии испытаний. Об американских планах по разработке систем такого типа известно ещё меньше, пишет портал National Interest, однако некоторые эксперты полагают, что исследования, ведущиеся Вашингтоном в этой области, касаются неядерных гиперзвуковых систем. То, что Россия все последнее время сконцентрирована на передовых ядерных гиперзвуковых технологиях, таких как «Авангард», отражает её особое стратегическое мышление, которое сводится к исследованиям, развитию и производству не поддающихся перехвату ракетных систем с ядерной боеголовкой. С точки зрения соотношения затратности и эффективности, в долгосрочной перспективе такая политика может оказаться более разумной, нежели попытки соответствовать совокупному арсеналу НАТО в области конвенциональных стратегических вооружений, отмечает эксперт издания.

Телеканал Си-эн-би-си подчеркивает, что из шести видов передовых вооружений, которые Владимир Путин обнародовал в марте, выступая перед Федеральным собранием, две суперсовременные ракетные системы будут готовы к боевому применению уже в 2019-20-м годах.

Комментарии

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danko1 27 декабря 2018 | 18:34

Воронежу, и не только, стоит опасаться этого непредсказуемого комплекса, который на любой город России может упасть.
А пока этот комплекс сделал уже нищими множество россиян.

stanislav1975 27 декабря 2018 | 18:34

Путин вернул России Крым и заложил основы её военной мощи на ближайшее 50 лет. А что сделал ты, диванный критик?

ykpo_typucto 27 декабря 2018 | 18:38

Самое главное, чтобы это проверить, нужно уничтожить весь мир. Так что срачи на долгие годы вперед обеспечены...

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