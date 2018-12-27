Трамп: Соединенные Штаты больше не могут быть мировым жандармом
Соединенные Штаты больше не могут быть мировым жандармом. Об этом заявил Дональд Трамп во время не объявленного визита в Ирак. Его слова приводит телеканал NВС — «мы рассредоточены по всему миру, находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Это нелепо», — сказал Трамп.
Глава Белого дома побывал на военно-воздушной базе США неподалеку от Багдада. Там он в течение 20 минут разговаривал с военнослужащими. Американский президент рассказал, в частности, что США не будут занимается восстановлением в Сирии. Трамп отметил, что вывод американских войск из Сирии обсуждался в течение полутора лет.
Комментарии3
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trans 27 декабря 2018 | 18:35
Правильно, пусть Путя в той же Сирии с игиловцами сам бодается. А то с ними в основном США боролись. Вот и посмотрим как он один там будет плюхаться.
komandarm___1968 27 декабря 2018 | 18:38
Редкое явление, называется "проблеск разума" )
pravdatut 27 декабря 2018 | 18:40
Кремль это решение одобряет.