В Чечне третий год расследуется гибель восьми уроженцев Дагестана в ходе спецоперации силовиков

Ранее мужчины были похищены. Родственники считают, что к этому может быть причастна полиция.

Восемь жителей Дагестана пропали в течение недели в октябре позапрошлого года. Как пишет «Медиазона», их похитили группами по четыре человека. В одном случае это были молодые люди, возвращавшиеся с цементом из Каспийска в Хасавьюрт, в другом – приятели, ремонтирующие машину в автосервисе. У родственников есть основания полагать, что задержания произвели силовики. Телефон одного из пропавших еще долго фиксировали возле местного Центра «Э». Кроме того, когда семьи вышли на митинг на центральную площадь Махачкалы, вице-премьер Дагестана подтвердил, что по сводкам МВД как минимум четверо находятся в отделе. Однако позже власти начали это отрицать. Вскоре следователи возбудили дело о похищении, а на следующий день после этого во время спецоперации в Чечне силовики расстреляли две машины, в салоне которых находилось восемь человек. По словам полицейских, они пытались остановить автомобиль для проверки документов, однако пассажиры оказали им сопротивление и погибли при ответном огне. Обе машины сгорели дотла. Родственники пропавших выехали в соседнюю республику. Чтобы опознать погибших, потребовалось провести ДНК-экспертизу. Три исследования подтвердили родство убитых в Чечне и родственников похищенных, однако семьи отказались верить в смерть близких. После этого в Чечне было открыто другое уголовное дело – о нападении на полицейских. Семьи пропавших уверены, что спецоперация силовиков была инсценировкой. Местные жители утверждают, что одну из машин в село якобы привезли на эвакуаторе, следователи не могут найти ни одну видеозапись с камер наблюдения, расположенных по пути предполагаемого следования автомобилей. Кроме того из экспертизы до сих пор неясно, отчего погибли мужчины: от пуль или огня.

Родственники требуют объединить дела о похищении в Дагестане и перестрелке в Чечне как преступления, совершенные одной группой, однако процесс движется очень медленно. Семьи пропавших утверждают, что их уговаривают подписать согласие на прекращение дела, угрожая в противном случае не выдать тела.

Позапрошлой осенью правозащитный центр «Мемориал» писал о всплеске похищений на Северном Кавказе, проведенных по одному сценарию. Сначала человек исчезает, а позже силовики сообщают о ликвидации очередного боевика. Полиция объясняет это тем, что люди уходят «в лес» — то есть примыкают к боевикам.