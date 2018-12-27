Глава Росгвардии Виктор Золотов вновь отверг обвинения в свой адрес со стороны Алексея Навального

По словам силовика, стоимость принадлежащего ему имущества несколько меньше, чем говорилось в расследовании ФБК. Свое понимание ситуации с публично предъявленными обвинениями Золотов описал в интервью «Комсомольской правде».

Два расследования ФБК – о многочисленной недвижимости главы войск Нацгвардии и о закупках для вверенной ему силовой структуры вновь заставили Золотова объясняться. За все семиминутное видео глава Росгвардии упомянул фамилию Алексея Навального лишь единожды, предпочтя обращаться к нему так: «субъект» и «индивидуум». Золотов объяснил, почему вызвал Навального на дуэль. Его крайне расстроило обвинение в воровстве. Впрочем, на сами обвинения о коррупционных нарушениях с закупками для Росгвардии, что и послужило поводом к расследованию ФБК, Виктор Золотов не ответил. Комментируя информацию о своем имуществе, глава Росгвардии заявил, что Навальный завысил его стоимость. Учебу внука в Англии, по словам генерал, оплачивает отец. Отверг Золотов и то, что ему принадлежит дача советского партийного деятеля Анастаса Микояна.

Ранее 18-летний внук Золотова Артем Чечихин уже упоминался в прессе после скандала с опубликованными в его социальных сетях фото с бутылкой алкоголя. После публикации Навального упоминавшийся в расследовании закупок завод «Дружба народов» подал против основателя ФБК иск. А сегодня стало известно, что предприятие еще на два года стало единым поставщиком продовольствия для Росгвардии. Золотов в первом осеннем видеообращении назвал доводы о завышении закупочных цен клеветническими, вызвал Навального на поединок, назвал его «оппозиционной моськой», а затем сам же и отказался от предложенных ему публичных дебатов. На вопрос о причастности к убийству Немцова Золотов ответил доводом о том, что узнал о гибели политика из новостей, а следовательно «абсолютно никакого отношения к этому убийству не имеет». На сайте «Комсомольской правды» отключили возможность оставлять комментарии, где на неубедительность доводов генерала указывали многие пользователи.

Сам Навальный назвал в твиттере назвал интервью с Золотовым «классным», но пока других комментариев так и не дал.