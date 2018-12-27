Z Архив новостей новости
5 9 6 345
18:17, 27 декабря 2018

Глава Росгвардии Виктор Золотов вновь отверг обвинения в свой адрес со стороны Алексея Навального

По словам силовика, стоимость принадлежащего ему имущества несколько меньше, чем говорилось в расследовании ФБК. Свое понимание ситуации с публично предъявленными обвинениями Золотов описал в интервью «Комсомольской правде».

Два расследования ФБК – о многочисленной недвижимости главы войск Нацгвардии и о закупках для вверенной ему силовой структуры вновь заставили Золотова объясняться. За все семиминутное видео глава Росгвардии упомянул фамилию Алексея Навального лишь единожды, предпочтя обращаться к нему так: «субъект» и «индивидуум». Золотов объяснил, почему вызвал Навального на дуэль. Его крайне расстроило обвинение в воровстве. Впрочем, на сами обвинения о коррупционных нарушениях с закупками для Росгвардии, что и послужило поводом к расследованию ФБК, Виктор Золотов не ответил. Комментируя информацию о своем имуществе, глава Росгвардии заявил, что Навальный завысил его стоимость. Учебу внука в Англии, по словам генерал, оплачивает отец. Отверг Золотов и то, что ему принадлежит дача советского партийного деятеля Анастаса Микояна.

Ранее 18-летний внук Золотова Артем Чечихин уже упоминался в прессе после скандала с опубликованными в его социальных сетях фото с бутылкой алкоголя. После публикации Навального упоминавшийся в расследовании закупок завод «Дружба народов» подал против основателя ФБК иск. А сегодня стало известно, что предприятие еще на два года стало единым поставщиком продовольствия для Росгвардии. Золотов в первом осеннем видеообращении назвал доводы о завышении закупочных цен клеветническими, вызвал Навального на поединок, назвал его «оппозиционной моськой», а затем сам же и отказался от предложенных ему публичных дебатов. На вопрос о причастности к убийству Немцова Золотов ответил доводом о том, что узнал о гибели политика из новостей, а следовательно «абсолютно никакого отношения к этому убийству не имеет». На сайте «Комсомольской правды» отключили возможность оставлять комментарии, где на неубедительность доводов генерала указывали многие пользователи.

Сам Навальный назвал в твиттере назвал интервью с Золотовым «классным», но пока других комментариев так и не дал.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

gvs 27 декабря 2018 | 18:23

Его крайне расстроило обвинение в воровстве
--------------------------------------------------------------------------------
Золотов искренне думал, что его фокусы с морковкой и есть защита конституционного строя. ))))

wild_division 27 декабря 2018 | 18:27

Чикатило тоже отвергал все обвинения в свой адрес....и че? Вы знаете все как он кончил..

danko1 27 декабря 2018 | 18:30

wild_division: Отверг обвинения, но не опроверг их ни единым доказательством.
Только в очередной раз Золотов доказал, что полный тупица возглавляет охрану Путина, перейдя на это место после охраны крупного питерского бандита.

kottigr1 27 декабря 2018 | 18:35

wild_division: Золотов вполне ясно сказал "За моей спиной 350 000 штыков, а значит я прав.."
Жаль только Золотов не знает о том, что завтра эти же штыки с такой же легкостью будут уже не сзади.. В России фортуна переменчива..

askol2016 27 декабря 2018 | 18:25

Дефективный распетушился!..

ura_123 27 декабря 2018 | 18:25

Недвижимость есть,просто Навальный завысил стоимость!))))

novyrusich 27 декабря 2018 | 18:27

Интенрвью Золотова действительно классное.
Но самое классное в нем не отрицание воровства, все патриоты воруют и все это отрицают.
А признание того, что его внук живет и учится в Англии.
Хотя мы и знаем, что все патриоты отдали в заложники Западу самое дорогое, свои семьи, но все-таки это главный многолетний охранник Путина и иметь заложников на Западе ему вроде ьбы не положено.
А имеет...

kir_pich_101 27 декабря 2018 | 18:29

Опять всплыл...
Не тонет...

sasass 27 декабря 2018 | 18:31

Это ошибка президента РФ ,что командовать РГ подобрал такого примитива...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 572 6 36679 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 240 6 20582 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 115 6 10221 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 84 6 7819 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 347 6 36756 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 110 6 12015 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 88 6 9428 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 100 6 11149 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 171 6 19735 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 221 6 26340 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 106 6 12905 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 203 6 25457 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 51 6 6495 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 128 6 16566 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Блоги

Антон Красовский журналист

Цивилизованный мир дышит несвободой Пытка и донос. Донос и пытка. Диктатура добра и красоты, насильственное разукрашивание действительности – только это может спасти Россию и превратить ее в прекрасную европейскую страну…

5 49 6 6984 12:38
Kобщество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 148 6 21842 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения

Популярное за неделю

Новости

Без работы в ближайшие три месяца могут остаться почти 230 тысяч россиян Это следует из аналитической справки Министерства труда…

5 23 6 61579
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 204 6 134688 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 57 6 30496 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 354 6 471086 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 125 6 179853 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7512559
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3828666

Сегодня в эфире