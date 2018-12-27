Глава Росгвардии Виктор Золотов вновь отверг обвинения в свой адрес со стороны Алексея Навального
По словам силовика, стоимость принадлежащего ему имущества несколько меньше, чем говорилось в расследовании ФБК. Свое понимание ситуации с публично предъявленными обвинениями Золотов описал в интервью «Комсомольской правде».
Два расследования ФБК – о многочисленной недвижимости главы войск Нацгвардии и о закупках для вверенной ему силовой структуры вновь заставили Золотова объясняться. За все семиминутное видео глава Росгвардии упомянул фамилию Алексея Навального лишь единожды, предпочтя обращаться к нему так: «субъект» и «индивидуум». Золотов объяснил, почему вызвал Навального на дуэль. Его крайне расстроило обвинение в воровстве. Впрочем, на сами обвинения о коррупционных нарушениях с закупками для Росгвардии, что и послужило поводом к расследованию ФБК, Виктор Золотов не ответил. Комментируя информацию о своем имуществе, глава Росгвардии заявил, что Навальный завысил его стоимость. Учебу внука в Англии, по словам генерал, оплачивает отец. Отверг Золотов и то, что ему принадлежит дача советского партийного деятеля Анастаса Микояна.
Ранее 18-летний внук Золотова Артем Чечихин уже упоминался в прессе после скандала с опубликованными в его социальных сетях фото с бутылкой алкоголя. После публикации Навального упоминавшийся в расследовании закупок завод «Дружба народов» подал против основателя ФБК иск. А сегодня стало известно, что предприятие еще на два года стало единым поставщиком продовольствия для Росгвардии. Золотов в первом осеннем видеообращении назвал доводы о завышении закупочных цен клеветническими, вызвал Навального на поединок, назвал его «оппозиционной моськой», а затем сам же и отказался от предложенных ему публичных дебатов. На вопрос о причастности к убийству Немцова Золотов ответил доводом о том, что узнал о гибели политика из новостей, а следовательно «абсолютно никакого отношения к этому убийству не имеет». На сайте «Комсомольской правды» отключили возможность оставлять комментарии, где на неубедительность доводов генерала указывали многие пользователи.
Сам Навальный назвал в твиттере назвал интервью с Золотовым «классным», но пока других комментариев так и не дал.
Комментарии9
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gvs 27 декабря 2018 | 18:23
Его крайне расстроило обвинение в воровстве
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Золотов искренне думал, что его фокусы с морковкой и есть защита конституционного строя. ))))
wild_division 27 декабря 2018 | 18:27
Чикатило тоже отвергал все обвинения в свой адрес....и че? Вы знаете все как он кончил..
danko1 27 декабря 2018 | 18:30
wild_division: Отверг обвинения, но не опроверг их ни единым доказательством.
Только в очередной раз Золотов доказал, что полный тупица возглавляет охрану Путина, перейдя на это место после охраны крупного питерского бандита.
kottigr1 27 декабря 2018 | 18:35
wild_division: Золотов вполне ясно сказал "За моей спиной 350 000 штыков, а значит я прав.."
Жаль только Золотов не знает о том, что завтра эти же штыки с такой же легкостью будут уже не сзади.. В России фортуна переменчива..
askol2016 27 декабря 2018 | 18:25
Дефективный распетушился!..
ura_123 27 декабря 2018 | 18:25
Недвижимость есть,просто Навальный завысил стоимость!))))
novyrusich 27 декабря 2018 | 18:27
Интенрвью Золотова действительно классное.
Но самое классное в нем не отрицание воровства, все патриоты воруют и все это отрицают.
А признание того, что его внук живет и учится в Англии.
Хотя мы и знаем, что все патриоты отдали в заложники Западу самое дорогое, свои семьи, но все-таки это главный многолетний охранник Путина и иметь заложников на Западе ему вроде ьбы не положено.
А имеет...
kir_pich_101 27 декабря 2018 | 18:29
Опять всплыл...
Не тонет...
sasass 27 декабря 2018 | 18:31
Это ошибка президента РФ ,что командовать РГ подобрал такого примитива...