Рабочие еще одного подрядчика петербургского монополиста «Метрострой» объявили забастовку

Проходчикам месяцами задерживают зарплаты. Прямо сейчас в офисе компании идет «Метрострое» идет закрытое совещание, а под окнами недовольные рабочие устроили народный сход.

Вопреки обещаниям, зарплаты получили не все рабочие. В Смольном «Эху» рассказали, что долги связаны с тем, что налоговики включили одну из дочек «Метростроя» в реестр недобросовестных работодателей. Чиновники и налоговая уже час обсуждают мировое соглашение на закрытом совещании, чтобы расплатиться перед людьми, которые стоят под окнами компании. Более того, ситуацию с задержками зарплат взял под личный контроль временный губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее три десятка рабочих одного из подрядчиков отказались выходить из шахты строящейся станции метро, но чиновники смогли их уговорить обещаниями. Сегодня к бастующим присоединились рабочие из другой компании. Добавим, петербургский монополист, госкомпания «Метрострой» заявляет, что уже сдала Смольному выполненные работы и ожидает их оплаты до конца этого года.

Незадолго до забастовки вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который курировал строительство подземки, ушел в отставку.