Центробанк оставил без лицензии половину дилеров на рынке Forex

Имущество клиентов должно быть возвращено до конца января. В самих организациях действия регулятора вызвало удивление.

Forex-дилеры – это, по сути, пункты обмена валют, только их услуги распространяются на все денежные знаки мира. Граждане зарабатывают на разнице от покупки и продажи валют, но самостоятельно делать это не могут, поэтому выбирают брокера. Еще несколько лет назад в Минфине сравнивали эту деятельность с казино, но совсем недавно правительство обязало компании проходить процедуру лицензирования.

По решению ЦБ, работу прекратят пять из девяти дилеров. Это «Альпари форекс», «Телетрейд», «Форекс клуб», «Фикс трейд» и «Трастфорекс». «Ведомости» называют их крупнейшими в стране. Центробанк обвинил их в нарушении правил ведения внутреннего учета, предоставлении недостоверной отчетности, раскрытии недостоверной информации в интернете и другое. Как пояснил регулятор, лишившиеся лицензий компании прибегали к агрессивной рекламе, а большая часть договоров заключалась с зарубежными компаниями.

Всего же у дилеров насчитывалось около 2 тысяч клиентов-физлиц, сумма обязательства перед ними составляет 35 миллионов рублей. Отзыв лицензий для компаний стал неожиданностью. Вот, что сказал в эфире РБК представитель «Альпари форекс» Андрей Лобода.

Эксперты, опрошенные сайтом vc.ru, полагают, что решение ЦБ спровоцирует панику среди клиентов дилеров. По неофициальным данным, в торгах участвует около полумиллиона человек. директор Центра экономического анализа Алексей Буздалин подчеркивает, что дилеры зарабатывают на разорении клиентов. Их число доходит до 95 процентов. Теперь же поток клиентов сократится.

Отводка

В Минфине уже заявили, что действия регулятора не угрожают существованию рынка Forex в России.