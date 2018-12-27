Все склады алкогольного ритейлера «Красное и Белое» останутся закрытыми до  завершения проверки спецслужб

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Обыски в офисах сети завершены, — по данным издания Znak.com, в отношении ритейлера возбудили дело по налоговым преступлениям. Впрочем, официального подтверждения этого пока нет.

Обыски в офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске проходили в течение 12 часов. Работа была парализована. Все это время сотрудников не выпускали из помещений. В среду утром, когда начались оперативные мероприятия, часть водителей, перевозивших продукцию, не пустили на территорию складов, а другую часть – не выпустили оттуда. Один из шоферов тем же вечером рассказал 74.ru, что силовики блокировали движение около полусотни грузовиков на складе на Копейском шоссе. Водителям пришлось ночевать в своих машинах на почти 30-градусном морозе. Родные и знакомые привозили им еду. Причиной проведения обысков называют подозрение в том, что компания продает контрафактный алкоголь и не платит налоги. Между тем руководитель ФНС по Челябинской области Михаил Бирюк сообщил Znak.com, что «Красное & Белое» не имеет налоговых задолженностей. Обыски проходили также в московском филиале компании и на складах в нескольких регионах России.

Следственные действия в данном случае являются формой давления на компанию, — сказал «Эху» глава Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз. Он отметил, что в основе политики ритейлера лежат демпинговые цены, что позволяет ему выигрывать в конкурентной борьбе.