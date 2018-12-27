Все склады алкогольного ритейлера «Красное и Белое» останутся закрытыми до завершения проверки спецслужб
Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Обыски в офисах сети завершены, — по данным издания Znak.com, в отношении ритейлера возбудили дело по налоговым преступлениям. Впрочем, официального подтверждения этого пока нет.
Обыски в офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске проходили в течение 12 часов. Работа была парализована. Все это время сотрудников не выпускали из помещений. В среду утром, когда начались оперативные мероприятия, часть водителей, перевозивших продукцию, не пустили на территорию складов, а другую часть – не выпустили оттуда. Один из шоферов тем же вечером рассказал 74.ru, что силовики блокировали движение около полусотни грузовиков на складе на Копейском шоссе. Водителям пришлось ночевать в своих машинах на почти 30-градусном морозе. Родные и знакомые привозили им еду. Причиной проведения обысков называют подозрение в том, что компания продает контрафактный алкоголь и не платит налоги. Между тем руководитель ФНС по Челябинской области Михаил Бирюк сообщил Znak.com, что «Красное & Белое» не имеет налоговых задолженностей. Обыски проходили также в московском филиале компании и на складах в нескольких регионах России.
Следственные действия в данном случае являются формой давления на компанию, — сказал «Эху» глава Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз. Он отметил, что в основе политики ритейлера лежат демпинговые цены, что позволяет ему выигрывать в конкурентной борьбе.
Комментарии5
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gvs 27 декабря 2018 | 18:16
Т.е - пока спецслужбы празднуют за счет содержимого этих складов. )))
kir_pich_101 27 декабря 2018 | 18:19
gvs: А то!
Когда нам плохо, им хорошо.
Отжать или нагадить, любимое занятие.
wild_division 27 декабря 2018 | 18:30
Вот, еще одного конкуренты патриархии убрали..
archibald_dandy_esquire 27 декабря 2018 | 18:17
рейдерский захват - в "лихие 90-е" этим занимались просто бандиты, сейчас - бандиты в погонах, переставшие скрывать свою принадлежность к криминалу
putin_itogy 27 декабря 2018 | 18:31
возмущение чекистского короля вызвало то что ритейлер смел продавать россиянам их любимый продукт по дешёвым не шкурным ценам.
непорядок! наказать изъять в пользу детей Конторы.
Будет новогодний подарок чекистским детишкам. Большим детишкам, с большими членами.
Чайке и Бастрыкину - оформить всё как полагается, через "Байкал-инвест-групп"
Вас что, учить?../Царь/