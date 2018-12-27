Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году

Такого результата позволит достигнуть федеральный проект «Социальная активность», рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что по линии развития добровольчества в рамках федерального проекта будут направлены более 27 миллиардов рублей.

Учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер обратилась к чиновникам на заседании Госсовета по вопросам развития волонтерства и предложила им стать волонтерами в хосписах. Она напомнила, что в тех медицинских учреждениях, куда приходят волонтеры, пациентам оказывают больше внимания и порядка становится больше.

Государство пока создает видимость волонтерства в стране, — об этом в эфире «Эха» сказал политик Евгений Ройзман. Он сказал, что сам является волонтером. Он никогда не прибегал к помощи государства.

Вмешательство государства в волонтерскую деятельность может привести к негативному эффекту, — считает журналист Николай Сванидзе. В интервью «Эху» он сказал, что как это работает, видно на примере Советского Союза. Он заключил, что многие инициативы, в которые вмешивается государство, сильно меняются.

Вмешательство государства в акцию «Бессмертный полк» привело к потере ценностей, которые в нее изначально закладывали организаторы. Об этом рассказал основатель акции Сергей Лапенков. Он добавил, что пару лет назад школьников обязывали выходить в колоннах Бессмертного полка ради повышения численности акции.