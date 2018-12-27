Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году
Такого результата позволит достигнуть федеральный проект «Социальная активность», рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что по линии развития добровольчества в рамках федерального проекта будут направлены более 27 миллиардов рублей.
Учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер обратилась к чиновникам на заседании Госсовета по вопросам развития волонтерства и предложила им стать волонтерами в хосписах. Она напомнила, что в тех медицинских учреждениях, куда приходят волонтеры, пациентам оказывают больше внимания и порядка становится больше.
Государство пока создает видимость волонтерства в стране, — об этом в эфире «Эха» сказал политик Евгений Ройзман. Он сказал, что сам является волонтером. Он никогда не прибегал к помощи государства.
Вмешательство государства в волонтерскую деятельность может привести к негативному эффекту, — считает журналист Николай Сванидзе. В интервью «Эху» он сказал, что как это работает, видно на примере Советского Союза. Он заключил, что многие инициативы, в которые вмешивается государство, сильно меняются.
Вмешательство государства в акцию «Бессмертный полк» привело к потере ценностей, которые в нее изначально закладывали организаторы. Об этом рассказал основатель акции Сергей Лапенков. Он добавил, что пару лет назад школьников обязывали выходить в колоннах Бессмертного полка ради повышения численности акции.
Комментарии19
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stebinmaku 27 декабря 2018 | 18:09
К 2024-му - это вовантёрство..
chapter_2 27 декабря 2018 | 18:11
stebinmaku: Казаки, ОНФовцы, SERBовцы, НОДовцы, пригожинские тролли, трактористы Лугандонии и зелёные человечки Вагнера - все они - волонтёры самодержавия. Порядочному человеку нет места в этих рядах.
merelymy 27 декабря 2018 | 18:20
А каждый четвертый будет давать каждому пятому взаймы и прикурить. А когда курево запретят и давать будет нечего, тогда все будут волонтеры имени сами знаете кого.
pattrick1 27 декабря 2018 | 18:20
У нас в городе объявили набор в волонтёрский отряд, имени "Михаила Архангела".
danko1 27 декабря 2018 | 18:11
stebinmaku: Испугалась власть самоорганизованности населения после наводнения в Крымске, когда от волонтеров было больше пользы, чем от МЧС.
И сразу после Крымска движение добровольное волонтеров взяли под контроль. Испугались.
pattrick1 27 декабря 2018 | 18:26
danko1:
Власть испугалась? Чего конкретно испугалась власть, что волонтёры начнут строить баррикады на Красной площади, громить Кремль и бросать в полицейских бутылки с бензином? Данка-звездарванка, ты выдаёшь желаемое за действительное?
wild_division 27 декабря 2018 | 18:33
Если эту ноаость перевести на разговорный, русский язык, то нужно понимать следующее.:
К 2024 году почти все россияне будут работать бесплатно на эту кучку узурпаторов-мошенников..Бесплатно. Бесплатно.Бесплатно.
sadness 27 декабря 2018 | 18:39
danko1:
Самоорганизованность общества - смерть путлеровского режима.
Боятся.
Это очевидно.
Идут по пути - не можешь остановить, возглавь.
novyrusich 27 декабря 2018 | 18:21
stebinmaku: Все к чему прикасается российское государство даже с самыми лучшими намерениями оно умудряется основательно загадить и превратить в свою противополдожность.
И тут уже ничего не поделаешь. Такова природа российского государства.
danko1 27 декабря 2018 | 18:09
Когда инициативу сни зу берутся контролировать и организовывать сверху, то всё изгадят.
И волонтерство за деньги и по разнорядке таким быть перестает.
gvs 27 декабря 2018 | 18:13
Децимация - это казнь каждого десятого по жребию. А вовлечение в волонтерство каждого пятого как называть следует? )))
askol2016 27 декабря 2018 | 18:14
При коммунистах неделя у нас была сложная: начинальник, продолжальник, определяльник, решальник, субботник и воскресение. При путинских ворах и фашистах - круглогодичный волонтерник. Работать будете бесплатно, а руководить и осваивать выделенные на это миллиарды будут ротенберги и пригожины
sparky 27 декабря 2018 | 18:16
Ух ты, деньги подвалили. Теперь гаттаровы и прочие "наши" с "молодогвардейцами" будут еще усерднее тушить пожары в фотоЖопе.
kir_pich_101 27 декабря 2018 | 18:26
sparky: Вообще-то волонтерство не подразумевает оплату.
Так, что, бесплатно 20% населения горбатиться будут?
Вряд ли... Пошлют...
kottigr1 27 декабря 2018 | 18:30
kir_pich_101: Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году
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Наверное имеют ввиду. что каждый пятый россиянин будет искать пропитание в мусорных баках.. Хорошее дело, с заботой об экологии окружающей власть-имущих среды...
sparky 27 декабря 2018 | 18:34
kir_pich_101: Вообще-то волонтерство не подразумевает оплату.
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Это кому как. "Ихним" за хорошие фотожопы об "ихнем" волонтерстве обязательно заплатят кому наличными, кому должностями синекурными. Так было и так будет.
alena01 27 декабря 2018 | 18:18
25% россиян не хватает денег даже на еду...
Теперь их будут называть волонтерами...
И распилят на этом 27 млрд. руб...
Чудная идея...
post_v 27 декабря 2018 | 18:26
у всех теперь есть пример главного "нашиста" Васи Якеменко, который на полученные из бюджета деньги купил себе именьице с прудом в Баварии и навсегда уехал из России в любимую им Германию
или Расторгуев со своим батяней-комбатом, надолго уехавший лечиться в ту же Германию
sergik100 27 декабря 2018 | 18:33
Денег нет но вы живете и сами помогайте друг другу