В аэропорту Ханты-Мансийска совершил экстренную посадку пассажирский Боинг, летевший из Ноябрьска в Москву
Об этом сообщает сайт Ura.ru. В местных соцсетях пишут, что причиной стала неисправность датчика высоты у лайнера. По словам источника Ura.ru в аэропорту Ханты-Мансийска, самолет совершил экстренную посадку из-за некорректной работы системы кондиционирования.
Официально о причинах посадки пока ничего не сообщается. Пассажиры находятся в здании аэровокзала. Перед посадкой аварийного борта были приведены в готовность экстренные службы аэропорта.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 27 декабря 2018 | 17:45
Наверное, "Боинг" побоялся, что им "прикроются" израильские F-16.
Или что донбасским "механизаторам и трактористам" подбросили из военторга новые "Буки".
stanislav1975 27 декабря 2018 | 17:57
Боинги 737 - это классические самолеты из 60-х с тросовой проводкой от органов управления, рассчитанные изначально на пилотов, а не на операторов ЭВМ. Обвешивать эти пепелацы компьютерами и гордыми суффиксами Neo, Max и пр - изначально дурная идея. Хотите современный самолёт - делайте новый самолет, а не лохматтье бабушку.