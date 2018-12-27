В аэропорту Ханты-Мансийска совершил экстренную посадку пассажирский Боинг, летевший из Ноябрьска в Москву

Об этом сообщает сайт Ura.ru. В местных соцсетях пишут, что причиной стала неисправность датчика высоты у лайнера. По словам источника Ura.ru в аэропорту Ханты-Мансийска, самолет совершил экстренную посадку из-за некорректной работы системы кондиционирования.

Официально о причинах посадки пока ничего не сообщается. Пассажиры находятся в здании аэровокзала. Перед посадкой аварийного борта были приведены в готовность экстренные службы аэропорта.