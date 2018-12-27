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17:31, 27 декабря 2018

В Татарстане полицейские приговорены к условным срокам за пытки задержанного

Об этом сообщает пресс-служба Лениногорского райсуда. Двое участковых летом прошлого года, проверяя сообщение о краже плитки из магазина, задержали Ильдара Шарифуллина. В опорном пункте его били руками и пластиковой бутылкой с водой. Шарифуллина отпустили лишь после того, как он подписал явку с повинной. В результате один участковый Альберт Самигуллин приговорен к пяти годам условно, второй, Виталий Мустафин — к четырем. Адвокат пострадавшего от пыток Шарифуллина заявил, что намерен обжаловать этот приговор.

Комментарии

7

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kottigr1 27 декабря 2018 | 17:48

За то что полицаи избивали реально, они получили условно..

vas_tomsk 27 декабря 2018 | 18:13

kottigr1: Зато если полицаев кто-то даже условно, то получит реально. Айн-цвай...

danko1 27 декабря 2018 | 17:49

Судя по тому, что везде творится, скоро ГД пытки узаконит.

aboriigen 27 декабря 2018 | 17:57

Странно, что вообще дела возбудили. Система мордора заточена под ответы - это не мы, он такой и был,сам сел на бутылку, бился головой о стенку или об оскорблённый ботинок скрепоносного мента.

(комментарий скрыт)

timbuktu 27 декабря 2018 | 18:06

за пытки полицейского простому сантехнику "условно" никак не отделаться

sparky 27 декабря 2018 | 18:07

Садисты со скрепами, поэтому условно.

sokol40 27 декабря 2018 | 18:15

Вот это суд!
5 и 4 года условно за избиение и пытки задержанного!
А на митинге стало больно "космонавту" и сразу год заключения.

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