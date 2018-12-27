В Татарстане полицейские приговорены к условным срокам за пытки задержанного

Об этом сообщает пресс-служба Лениногорского райсуда. Двое участковых летом прошлого года, проверяя сообщение о краже плитки из магазина, задержали Ильдара Шарифуллина. В опорном пункте его били руками и пластиковой бутылкой с водой. Шарифуллина отпустили лишь после того, как он подписал явку с повинной. В результате один участковый Альберт Самигуллин приговорен к пяти годам условно, второй, Виталий Мустафин — к четырем. Адвокат пострадавшего от пыток Шарифуллина заявил, что намерен обжаловать этот приговор.