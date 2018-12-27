Бут заявил, что американские адвокаты предлагали ему дать показания против российских властей

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, заявил, что американские адвокаты предлагали ему дать показания против российских властей. Взамен обещали защиту и Гринкарту. Разговор шел о том, чтобы рассказать американским властям о коррупции Кремля. Бут добавил, что не намерен заключать сделку с американским правосудием. Он добавил, что никаких разговоров о его возможном обмене со стороны американских властей не велось, — сообщает ТАСС.