Бут заявил, что американские адвокаты предлагали ему дать показания против российских властей
Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, заявил, что американские адвокаты предлагали ему дать показания против российских властей. Взамен обещали защиту и Гринкарту. Разговор шел о том, чтобы рассказать американским властям о коррупции Кремля. Бут добавил, что не намерен заключать сделку с американским правосудием. Он добавил, что никаких разговоров о его возможном обмене со стороны американских властей не велось, — сообщает ТАСС.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 27 декабря 2018 | 17:45
За то, что Бут не выдает заказчика, Кремль и МИД постоянно за него вступаются.
А если сдаст, то знает, что его может ожидать. И грин-карта на том свете ему не нужна.
novyrusich 27 декабря 2018 | 17:53
danko1: Явная чушь. Бут набивает себе цену. То что он знает апмериканцам давно известно и документально подтверждено.
После стольктх лет отсидки его показания не имеют никакой ценности.
И все это знают.
Поэтому и попытки как-то его выменять Россия прекратила.
agamasat 27 декабря 2018 | 17:45
Зачем американцам признания какого-то пешки, когда итак все всем известно? Белиберда.
andre_klimov 27 декабря 2018 | 17:52
agamasat:
Посмтрите на "источник информации" - и Вас перестанет что-либо удивлять....
edward_sakash 27 декабря 2018 | 17:53
agamasat: признание им не нужно, им нужны факты, имена, а доказательства американцы добудут сами.
Бут - идиот, если всерьёз рассчитывает на помощь от Кремля или на обмен.
chapter_2 27 декабря 2018 | 17:52
Адвокат - не следователь и не прокурор, а чистосердечное признание может смягчить наказание даже торговцу смертью.
greeg1 27 декабря 2018 | 17:53
Ну и дурак
. Бутина дала и теперь она герой России.
ura_123 27 декабря 2018 | 18:05
greeg1: Так она и американским сенаторам давала...
Деффка шла к успеху,но что-то пошло не так)))
trans 27 декабря 2018 | 17:54
Так он заслуживает звания героя России! Звезду в студию!!!
vasya_von_smetankin 27 декабря 2018 | 17:55
Всё.
Не сдал пахана ментам.
Героя России на богатырскую грудь.
От ментов.
Других.
gregor 27 декабря 2018 | 17:55
Бут заявил, что американские адвокаты предлагали ему дать показания против российских властей
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этого делать нельзя ..., это гибель моментальная .
us101 27 декабря 2018 | 18:02
"...Разговор шел о том, чтобы рассказать американским властям о коррупции Кремля. ..." - Но он ничего им не сказал о коррупции Кремля, слава несломленным героям кремлёвских коррупционеров!
ura_123 27 декабря 2018 | 18:02
От звонка до звонка я свой срок отсидел..(с)
Скоро Бутину подселят)))
s_vlad 27 декабря 2018 | 18:03
Смешно, что надо американцы и так знают про жуликов ) или Бут намекает, что хочет посотрудничать со следствием? Бутина, почти однофомилец, хороший пример подала !?))
kuchumka 27 декабря 2018 | 18:05
Бут молодец, крепкий человек! Удачи ему!
andre_klimov 27 декабря 2018 | 18:08
kuchumka:
Да, с Арктик Си -это у него хорошо получилось, всем понравилось. Пусть продолжает в том же духе...
kuchumka 27 декабря 2018 | 18:07
Больше всего на этой новости возбудились евреи, к чему бы это?
horseraddish 27 декабря 2018 | 18:07
Возможно,намек российским властям, чтобы активней за него боролись
malinskii 27 декабря 2018 | 18:42
Бут- умри. Сделай родине приятно