Склады сети «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб
Склады сети алкогольных магазинов «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на информированные источники. Проверки на складах компании начались накануне, их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, а также ФСБ и ОМОН. Изъята документация. Между тем, как сообщает пресс-служба компании «Красное и белое», хранения и реализации контрафактного алкоголя обнаружено не было. Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У фирмы нет задолженностей перед бюджетом и налоговой. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют. Магазины сети продолжают работать, несмотря на блокировку складов.
Обыски в компании «Красное и Белое» являются формой давления с целью остановить её рост. Такое мнение «Эху» высказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По словам Дробиза, основа политики «Красное и Белое» это демпинговые цены, что позволяет им выигрывать в конкурентной борьбе.
Комментарии18
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platonnekafrin 27 декабря 2018 | 17:12
Один только обыск может разорить любую компанию, а когда уж склады под охрану берут, то точно владельца посадят.
danko1 27 декабря 2018 | 17:21
platonnekafrin: Не все бандиты в погонах еще отоварились.
Но после Нового года компания может и владельца поменять на близкого к ФСБ, чем обычно их такие операции заканчиваются.
dataan 27 декабря 2018 | 17:23
Эхо тормозит. В Питере все Краснобелые магазины работают в этот момент
rogerrabbit 27 декабря 2018 | 17:25
dataan: Эхо тормозит. В Питере все Краснобелые магазины работают в этот момент
это не Эхо тормозит
это вы тормозите
где на Эхе написано, что в Питере не работают магазины?
dataan 27 декабря 2018 | 17:29
rogerrabbit: А склады чё, никакого отношения не имеют к магазинам? Так ведь и магазины с утра прикрыли. А потом все норм, работают.
chapter_2 27 декабря 2018 | 17:26
platonnekafrin:К & Б - прекрасно организованный бизнес. Сотрудники К & Б в результате наезда ФСБ точно потеряют в заработке за декабрь. Теперь под угрозой закрытия находятся все магазины К & Б и рабочие места сотрудников.
hastings 27 декабря 2018 | 17:38
chapter_2: а нечего нас спаивать!
poluputing 27 декабря 2018 | 18:05
hastings: а вам чё до краснобелых, всё равно боярой отовариваетесь, А это в других точках
ansata 27 декабря 2018 | 18:11
platonnekafrin: Ну зачем же так. Не звери же они. Сделают предложение от которого он не сможет отказаться ))
rogerrabbit 27 декабря 2018 | 17:18
"Склады сети «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки "
нехитрый и очень надежный способ разорить кого надо
а конкурентам попёрло
ugiazov 27 декабря 2018 | 17:19
Бизнес отожмут 100%
dvdd 27 декабря 2018 | 17:30
Доиграются власти. Таким бизнесом не студенты занимаются. Этих отжали, тех... Сколько веревочке не виться...
ft18 27 декабря 2018 | 17:44
Какой-то гэбил глаз положил.
bazilgu 27 декабря 2018 | 17:46
А потом вылезет в телевизор кремлевский майоришка и будет в очередной, 1110109238437657-й раз бубнить про необходимость создания в России благоприятного предпринимательского климата.
roma_stolnyy 27 декабря 2018 | 17:55
В общем "красные" забирают "белое"
nehoroshiy 27 декабря 2018 | 18:05
roma_stolnyy: "Это наша корова, и мы её будем доить..."
ansata 27 декабря 2018 | 18:09
Чичваркин 2.0
sasha2011 27 декабря 2018 | 18:14
/* Склады сети алкогольных магазинов «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб. */
Тут всё понятно. Вопросов по сути нет. Было бы странно, если бы такого не случилось.
У сечина при этой власти никто обыск делать не будет, и не потому что он как бы кристально честный...
У меня вопрос к автору текста.
"до завершения проверки спецслужб" несёт в себе смысл, что объектом проверки являются спецслужбы, хотя на самом деле - наоборот. Но тогда надо было написать "до завершения проверки спецслужбАМИ".
Или нет?