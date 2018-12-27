Склады сети «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб

Склады сети алкогольных магазинов «Красное и белое» по всей России будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на информированные источники. Проверки на складах компании начались накануне, их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, а также ФСБ и ОМОН. Изъята документация. Между тем, как сообщает пресс-служба компании «Красное и белое», хранения и реализации контрафактного алкоголя обнаружено не было. Руководству компании ничего не известно о возбуждении уголовного дела, обвинения никому не предъявляли. У фирмы нет задолженностей перед бюджетом и налоговой. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют. Магазины сети продолжают работать, несмотря на блокировку складов.

Обыски в компании «Красное и Белое» являются формой давления с целью остановить её рост. Такое мнение «Эху» высказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По словам Дробиза, основа политики «Красное и Белое» это демпинговые цены, что позволяет им выигрывать в конкурентной борьбе.