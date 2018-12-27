Владимир Путин впервые пообщался с избранными от оппозиции губернаторами
Вопреки сложившейся традиции, Путин почти два месяца не поздравлял победивших «Единую Россию» представителей ЛДПР и Компартии. Речь идет о новых губернаторах Хабаровского края, Владимирской области и Хакассии. Объяснение глава государства дал на прошлой неделе в ходе пресс-конференции. По его словам, администрация ждала завершения выборов в Приморье, где выиграл Олег Кожемяко, и анонсировал их встречу на этой неделе.
Газета «Ведомости» обратила внимание, что в Кремле на сегодняшней встрече изменили привычную схему рассадки по алфавиту. Напротив Путина оказался глава Хакасии 30-летний Валентин Коновалов. По словам президента, он рад успеху оппозиционных партий на выборах. Саму кампанию он назвал сложной и конфликтной.
Главам регионов нужно доказать свою состоятельность и исполнить обещания, которые давались, подчеркнул Путин. Он призвал их мобилизовать весь накопленный опыт, чтобы граждане не обманулись. После этих слов публичная часть встречи завершилась.
На встрече также был глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Его избрали местные депутаты.
Комментарии14
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hiryrg 27 декабря 2018 | 17:07
"Он призвал их мобилизовать весь накопленный опыт, чтобы граждане не обманулись." Уже не смешно...
astet 27 декабря 2018 | 17:10
hiryrg: Губернаторы!
Исполняйте предвыборные обещания так,
как это делает Путин!
И тогда страна окажется в выгребной яме.
danko1 27 декабря 2018 | 17:16
astet: Подозреваю, что этим губернаторам, избранным от "оппозиции", а фактически филиалов ЕР, в наказании за то, что не позволили кремлевскому кандидату победить, сократят финансирование.
nitinol 27 декабря 2018 | 17:20
hiryrg: Уже не смешно...
Уже не смешно, когда КПРФ и ЛДПР называют оррозицией...
kremlefurer 27 декабря 2018 | 17:14
Брехло побеседовало.
vasya_von_smetankin 27 декабря 2018 | 17:21
Ща баблом Приморье будут заливать...
А стране нужны ракеты и танки!
Хохлы окружили нашу истерзанную невинную Родину и готовят новое наступление!
Но отступать некуда, позади - Моча!
Олимпийская и не только.
nikolashin2017 27 декабря 2018 | 17:23
"не так сели..."
где-то это я уже слышал:
сидит дедушка на троне,
а вокруг юродивых полно:
у вора всея страны в законе
выиграть никому не суждено...
putin_itogy 27 декабря 2018 | 17:26
Гопник, не снёс обиды..
И как всегда мстил, изыскивал способы нагадить, ответку дать..
ugiazov 27 декабря 2018 | 17:30
Пообщался. Скрипя зубами.
cromwel 27 декабря 2018 | 17:36
Ну кто поверит что это реально оппозиционные губернаторы? Путин просто разыгрывает из себя демократа или либерала. Но сколько гавно в фантик не заворачивай оно от этого конфетой не станет.
pulalala 27 декабря 2018 | 17:47
Ну, слава Богу, (и конечно же кирилу).
Губернеры смело приняли подчиненную позу - публично.
И теперь уже по праву чают втихую, что по ним может и не будут как по Воронежу.
Хотя...
gregor 27 декабря 2018 | 17:53
Владимир Путин впервые пообщался с избранными от оппозиции губернаторами
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Больше их никто не видел .
agamasat 27 декабря 2018 | 17:55
Проверил путин упряжку на собаках - крепка ли?) Они и сами в нее впрягутся.
vla7815 27 декабря 2018 | 18:00
///// Главам регионов нужно доказать свою состоятельность и исполнить обещания, которые давались, подчеркнул Путин. Он призвал их мобилизовать весь накопленный опыт, чтобы граждане не обманулись. /////
Оч похоже на угрозу. Хоть и партии эти - едросовские охвостья, но вова им и палки в колеса повставляет и "веревочку подзатянет". Ни хто не смеет поперед ничистой силы лезть в "управление" страной !!!!!