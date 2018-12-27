Владимир Путин впервые пообщался с избранными от оппозиции губернаторами

Вопреки сложившейся традиции, Путин почти два месяца не поздравлял победивших «Единую Россию» представителей ЛДПР и Компартии. Речь идет о новых губернаторах Хабаровского края, Владимирской области и Хакассии. Объяснение глава государства дал на прошлой неделе в ходе пресс-конференции. По его словам, администрация ждала завершения выборов в Приморье, где выиграл Олег Кожемяко, и анонсировал их встречу на этой неделе.

Газета «Ведомости» обратила внимание, что в Кремле на сегодняшней встрече изменили привычную схему рассадки по алфавиту. Напротив Путина оказался глава Хакасии 30-летний Валентин Коновалов. По словам президента, он рад успеху оппозиционных партий на выборах. Саму кампанию он назвал сложной и конфликтной.

Главам регионов нужно доказать свою состоятельность и исполнить обещания, которые давались, подчеркнул Путин. Он призвал их мобилизовать весь накопленный опыт, чтобы граждане не обманулись. После этих слов публичная часть встречи завершилась.

На встрече также был глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Его избрали местные депутаты.